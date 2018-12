Spray al peperoncino a scuola : 30 studenti soccorsi : Allarme in una scuola di Pavia dove a causa dell'uso di uno Spray al peperoncino è stato necessario l'intervento del 118. Trenta ragazzi dell'istituto tecnico industriale 'Cardani' sono stati soccorsi,...

Quando lo Spray al peperoncino diventa un’arma mortale : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniSi può comprare online, ordinandolo con un click sui principali siti di e-commerce, Ma anche nelle farmacie, nelle armerie, nelle tabaccherie e in alcuni supermercati. Lo spray urticante al peperoncino, che ha scatenato il panico nella discoteca Lanterna Azzurra di Ancona, dove venerdì 7 dicembre sono morte ...

Pavia - Spray urticante al peperoncino spruzzato a scuola : 30 persone soccorse : A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in una scuola a Pavia il 118 ha soccorso trenta ragazzi a causa dell’uso di uno spray al peperoncino. L’Azienda regionale emergenza-urgenza ha riferito che le ambulanze sono arrivate all’Istituto tecnico industriale G. Cardano in via Verdi. Secondo quanto si è appreso, due 15enni ...

Strage discoteca. Paolo Cento : 'Salvini vieti gli Spray al peperoncino' - Romait - : Prima la pennellata prudenziale, per mettere le mani avanti e tentare di evitare le accuse di strumentalizzazione politica di un fatto di cronaca. Anzi, di una tragedia. 'Ora - premette Paolo Cento, di Sinistra italiana - è il momento del dolore, che è immenso e straziante per le vittime innocenti di questa Strage in discoteca'. Poi, ...