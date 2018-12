Speciale Natale: Trancio di salmone alla Birra Ale, riso e mandorle #birra #xmas

laragnatelanews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Continuiamo il viaggio nel menù natalizio ideato dallo Chef Salvatore Garofalo. Dopo l’antipasto e il primo, lasciamo spazioseconda portata sempre a base di. Una novità? Probabile, ma sarà sicuramente un successo.INGREDIENTI per 4 persone:4 tranci disfilettatoun mazzettino di finocchietto selvatico3 dl di “latte” di4 cucchiaini di olio3 hg di portulaca o di spinacini novelliGermogli di alfa alfa per la guarnizioneUna melagrana sgranataUna manciata dia filettiPROCEDIMENTOSalare e pepare il, volendo lo si può anche speziare se gradito.Imbustare i tranci disingolarmente nei sacchetti da sottovuoto per cottura e unirvi il latte die l’olio.Preparare il forno a vapore a 80 gradi se lo si possiede o rimediare con una pentola e dell’acqua tenuta a 80 gradi costanti. Immergere i ...