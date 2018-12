Spazio | la superficie del pianeta nano Cerere è ricca di carbonio

Spazio - sulla superficie di Europa lame ghiacciate alte 15 metri : Roma, 11 ott., askanews, - La luna di Giove, Europa , è stata identificata in passato come un habitat ideale per la vita extraterrestre, per via dei grandi mari di acqua liquida presenti sotto la sua ...

Spazio : lame di ghiaccio sulla superficie di Europa - missioni a rischio : La luna di Giove, Europa, è stata identificata in passato come un habitat ideale per la vita extraterrestre, per via dei grandi mari di acqua liquida presenti sotto la sua superficie. Ritenuta una meta ideale per l’esplorazione umana e robotica, potrebbe però rappresentare una minaccia per l’atterraggio di veicoli spaziali. A rivelarlo, un nuovo studio condotto da un team dell’Università di Cardiff e pubblicato su Nature Geoscience. Gli autori ...