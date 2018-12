ilmattino

: Spaccio di francobolli di Lsd, arrestato pusher napoletano in trasferta - GazzettinoDroga : Spaccio di francobolli di Lsd, arrestato pusher napoletano in trasferta - slugline_it : RT @mattinodinapoli: Spaccio di francobolli di Lsd, arrestato pusher napoletano in trasferta - mattinodinapoli : Spaccio di francobolli di Lsd, arrestato pusher napoletano in trasferta -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Un 21enne della provincia di Napoli è statodai carabinieri a Lavello, in provincia di Potenza, dopo essere stato sorpreso in un'attività didi sostanze stupefacenti che gestiva in ...