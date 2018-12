Sorpreso con l' hashish in tasca | arrestato un 31enne

Spaccio nella villa comunale : giovane Sorpreso con la droga negli slip : OSTUNI - Incontrava i suoi clienti nella villa comunale di Ostuni. Un presunto spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti del locale commissariato. Si tratta del 20enne G.L., ...

Sorpreso a rubare stacca a morsi orecchio a condomino : Sorpreso mentre si aggirava furtivamente in un condominio, prima ha sferrato un pugno a un carabiniere che, caduto a terra, è svenuto. Poi, per cercare di liberarsi dalla presa dello zio del militare, ...

Trento - si masturba in auto con materiale pedopornografico : Sorpreso da passanti e arrestato : A Trento, nelle vicinanze di un esercizio commerciale, un italiano di quarantasette anni è stato sorpreso mentre si masturbava nella sua auto. Sul volante aveva realizzato una sorta di leggio per alcuni dei nove apparecchi, tra smartphone e tablet, sui quali visionava e scaricava materiale pedopornografico.Continua a leggere

Siracusa - Sorpreso con cocaina e hashish : finisce agli arresti in casa : Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di ...

Sorpreso a nascondere droga - aggredisce gli agenti : arresto a Catania : La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato Germain Saverio D'Orta, 22 anni, per i reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Intorno alle 23:00, operatori di ...

In un centro per disabili per rubare viene Sorpreso da un dipendente e lo ferisce con due pugni : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Pavia : Sorpreso con oltre 200 grammi di marijuana - denunciato : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Un ragazzo di 21 anni è stato sorpreso a Voghera, in provincia di Pavia, in possesso di 230 grammi di marijuana ed è stato denunciato. Il giovane, un cittadino ucraino, è stato controllato dalla polizia mentre era in compagnia di una ragazza italiana di 25 anni, residen

Milano : Sorpreso a spacciare con pistola clandestina - arrestato : Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Spacciava nei giardinetti di via Giacosa, in zona via Padova a Milano, portando con sé una pistola clandestina. Un uomo di 43 anni, e con alcuni precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga e detenzione di arma clandestina. L'uomo è stato vist

Sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente : auto senza assicurazione : BRINDISI - guidava l'auto della sorella, ma non ha mai conseguito la patente. Fermato dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi al test per l'assunzione di droga ed è stato denunciato. Addosso ...

Roma : Sorpreso mentre imbratta muro e trovato con hashish - arrestato : Roma – Ieri notte, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 22enne Romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, imbrattamento e resistenza a pubblico ufficiale. Transitando in via dei Prati dei Papa, zona Marconi, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre imbrattava un muro con una bomboletta spray e si sono avvicinati per ...

Sorpreso con 200 chili di arance rubate - avolese in manette : Nella giornata di ieri, a Noto, in Contrada Renna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato ...

MotoGp - Meregalli Sorpreso da Viñales : “mi ha Sorpreso la sua consistenza nelle FP1 - anche se…” : Meregalli ha commentato la prestazione del pilota spagnolo nel corso della prima sessione di prove libere in Malesia Ottimo inizio per la Yamaha a Sepang, dove il team di Iwata si gode il secondo e il terzo posto di Valentino Rossi e Maverick Viñales al termine della prima sessione di prove libere. Alessandro La Rocca/LaPresse Troppo presto per esprimere giudizio, ma Maio Meregalli appare sorpreso e fiducioso dopo le prestazioni dei propri ...

Milano : Sorpreso con 1 - 5 chili di hashish - arrestato 'Cioccolato' : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un 27enne di origine marocchina, noto con il soprannome di 'Cioccolato', per detenzione e spaccio in via Mar Jonio a Milano. I poliziotti del Commissariato di Lorenteggio hanno sequestrato nella sua abitazione, in particolare nella camera da lett

Caos Yonghong Li - Paolo Berlusconi Sorpreso : ecco la sua idea sul cambio di rotta del governo cinese : Paolo Berlusconi ha avuto modo di dire la sua in merito all’ennesima vicenda che ha visto come protagonista negativo l’ex proprietario rossonero Yonghong Li. Ai microfoni di Top Calcio 24, innanzitutto si è detto sorpreso per quanto accaduto: “Con noi si è comportato molto bene, ha pagato tutto quello aveva da pagare, da parte di Silvio c’è stato anche molto fair play perché lui aveva versato, in modo sconsiderato, ...