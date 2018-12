Smog Vicenza | si torna al “livello verde” | blocco da lunedì a venerdì per i soli veicoli

meteoweb.eu

: Blocco da lunedì a venerdì per i soli veicoli a benzina fino agli Euro 1 e diesel fino agli Euro 3. Numerose le ecc… - TViweb : Blocco da lunedì a venerdì per i soli veicoli a benzina fino agli Euro 1 e diesel fino agli Euro 3. Numerose le ecc… - Vicenza_Today : Voi cosa ne pensate? - VicenzaPiu_com : Smog e divieti, Legambiente Vicenza contro i commercianti: 'contribuiscono indisturbatamente ad inquinare' -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Agli Euro 4 diesel possonore a circolare. Questa mattina, infatti, vista la nota con cui Arpa Veneto ha comunicato al sindaco che il territorio del Comune diè rientrato neldi criticità, è stata disposta l’immediata revoca del provvedimento più restrittivo. Pertanto, con effetto immediato, dalal, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, non possono circolare iprivati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; icommerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoe ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/C. I divieti saranno comunque sospesi durante il periodo natalizio, ovvero dal 17 dicembre al 7 gennaio.Numerose le eccezioni Possono sempre ...