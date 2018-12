Smog Torino | da domani sospeso il blocco per Euro 4 e diesel

meteoweb.eu

: RT @TorinoClick: Sospeso il livello arancione dei provvedimenti antismog. Libera circolazione ai veicoli euro4 diesel. In vigore le misure… - discoradioIT : RT @TorinoClick: Sospeso il livello arancione dei provvedimenti antismog. Libera circolazione ai veicoli euro4 diesel. In vigore le misure… - TorinoClick : Sospeso il livello arancione dei provvedimenti antismog. Libera circolazione ai veicoli euro4 diesel. In vigore le… - fabioingoio1 : Scende lo smog, da domani via libera ai diesel Euro 4 a Torino e nella cintura - 24 Ovest -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Daildelle auto più inquinanti riguarderà soltanto ifino ad3 e le auto di classe emissiva0 alimentate a benzina, gpl e metano. Ilè in vigore per l’intera giornata per auto e ciclomotori0, dalle 8 alle 19 per i veicoli ad alimentazione1,2 e 3. Le condizioni dell’aria nel capoluogo piemontese, dopo il forte vento di ieri, sono rientrate al di sotto della soglia d’attenzione di 50 mcg/mc, e pertanto è stato possibile sospendere il livello arancione dei provvedimenti anticonsentendo la libera circolazione ai veicoliL'articolo: dailper4 eMeteo Web.