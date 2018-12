Smartphone carichi per una settimana? Ora è possibile con le batterie al fluoruro

Qualcomm Quick Charge 5 : Lo Smartphone lo ricarichi in mezz’ora : Qualcomm sta sviluppando la tecnologia Quick Charge 5 che diventerà realtà solo nel 2019 ma permetterà ricariche super veloci su smartphone e non solo Qualcomm Quick Charge 5: Lo smartphone lo ricarichi in mezz’ora Qualcomm è a lavoro per sviluppare la sua nuova tecnologia per ricaricare gli smartphone. La Quick Charge 5 andrà a sostituire […]