Skype UWP | in roll-out la compatibilità con il System Tray Insider

surface-phone

: #Skype #UWP: in roll-out la compatibilità con il #SystemTray [Insider] - SurfacePhoneIta : #Skype #UWP: in roll-out la compatibilità con il #SystemTray [Insider] -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Gli sviluppatori distanno distribuendo in questi minuti un nuovo aggiornamento lato server introducendo lacon ilanche da parte della Universal Windows App ufficiale.Novità Quando si avvia, adesso l’icona compare nel menu delpermettendo di visualizzare il numero di messaggi non letti e accedere rapidamente alle impostazioni.Download Attualmente il-out risulta essere graduale ed è in fase di rilascio per i soli utenti iscritti al programmadiche hanno aggiornato l’applicazione almeno alla versione 8.36.76.38.(Gratis, Windows Store) →Fonte