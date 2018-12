wired

: Simulare in realtà virtuale la mafia per imparare a sconfiggerla #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Simulare in realtà virtuale la mafia per imparare a sconfiggerla #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Simulare in realtà virtuale la mafia per imparare a sconfiggerla - whytherumisgone : RT @detteminuttet: Ludo Besse: era solo una conversazione di background in cui ho fatto dire alcuni nomi per simulare una discussione, in r… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)il fenomeno del pizzo a Palermo attraverso un modelloe riuscire così ad individuare le strategie più efficaci per combattere la. A riuscirci sono stati i ricercatori del dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), che hanno raccontato sulle pagine di Complexity come la nuova simulazione al computer, realizzata nell’ambito del progetto europeo Gloders, possa permettere di studiare le dinamiche che regolano la criminalità organizzata e utilizzare i risultati per elaborare nuove strategie per combatterla.Più precisamente, il modello è chiamato Agent-Based Model (modello ad agenti), ed è un modello computazionale in grado dile azioni e le interazioni di agenti autonomi (come organizzazioni o gruppi) al fine di valutare i loro effetti su un sistema. In questo studio, i ricercatori hanno ...