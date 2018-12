Simpatico e autoironico | Cesare Cremonini incanta Acireale | sul palco è una festa | con un

sportfair

: RT @adorvharry: Mameli è troppo sottovalutato, oggi si meritava l’esibizione, scrive da dio, è un genio assoluto, simpatico, bello, autoiro… - _TheGirlInBlue : RT @adorvharry: Mameli è troppo sottovalutato, oggi si meritava l’esibizione, scrive da dio, è un genio assoluto, simpatico, bello, autoiro… - lorenza_dorjnj : RT @adorvharry: Mameli è troppo sottovalutato, oggi si meritava l’esibizione, scrive da dio, è un genio assoluto, simpatico, bello, autoiro… - f3d3xb3nm : RT @adorvharry: Mameli è troppo sottovalutato, oggi si meritava l’esibizione, scrive da dio, è un genio assoluto, simpatico, bello, autoiro… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo, profondo, emozionante, divertente e comico:nella sua tappa siciliana delLIVE Un artista a 360 gradi, un uomo completo, sensibile,, spassoso e divertente:ha letteralmentetocon la sua tappa siciliana del TourLIVE. Il cantante bolognese ha fatto ballare tutto il pubblico del PalArt Hotel di, sold out, riuscendo anche a ritagliarsi del tempo per far sorridere, ma anche per far riflettere.Uno show spettacolare, fatto di musica, balli, luci e nastri colorati sparati sul pubblico:si è confermato un artista completo, una delle voci e delle penne più belle d’Italia, ma anche un uomo da apprezzare, amare e, perchè no, sposare, seppur lui abbia ammesso di non voler più pensare al ...