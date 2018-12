Simone Faggioli | ' La Pikes Peek è stata un' esperienza estrema | ma sono soddisfatto dei

Montèe del Legèends – Trionfa Simone Faggioli - portacolori Best Lap : Simone Faggioli, portacolori Best Lap, a bordo della sua Norma M20 FC, Trionfa nella Montèe del Legèends: il pilota italiano chiude davanti a Petit e De Gasperi La Montée del Legéndes (Corsa delle Leggende) ha decretato il suo primo campione in Simone Faggioli, portacolori Best Lap, il quale spinto dalla benzina Magigas a bordo della sua Norma M20 FC gommata Pirelli si è imposto in tutte le manche di prova e gara a. Secondo dietro di lui ...