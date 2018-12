Silvio Berlusconi | disfatta in Borsa | Mediaset e Mediolanum fuori dal Ghota di Piazza

Corinaldo - la porcheria della sinistra dopo la strage in discoteca : 'È colpa di Silvio Berlusconi' : A sentire geni incompresi, solo casualmente iscritti tutti al Pd come l'onorevole Pina Picerno, la colpa della strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo sarebbe tutta non solo di Libero, ma ...

Ruby ter - la difesa di Silvio Berlusconi chiede estromissione parti civili : “Ragazze non danneggiate” : Ambra Battilana, Imane Fadil e Chiara Danese, le tre giovani testimoni ‘chiave’ nei processi sul caso Ruby, “hanno sofferto un danno da stress di fronte ad un esercito di altre ragazze eteroindirizzato”, secondo l’accusa, da Silvio Berlusconi, perché loro “sostenevano una tesi” e le altre “un’altra, con testimonianze false che sono una verità assoluta certificata da sentenze definitive”. Così ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : così ha convinto Dall'Osso a scaricare il M5s : Quello di Silvio Berlusconi è stato ribattezzato il 'capolavoro' . In 96 ore infatti ha portato un big del Movimento 5 stelle dentro Forza Italia . Come ha fatto a convincerlo? Facciamo un passo ...

Silvio Berlusconi-show : racconta in pubblico l'imbarazzante telefonata all'asta tv : Uno 'show' che oggi racconta la Repubblica e nel quale il Cav, parlando ai giovani di Forza Italia , ha spaziato dalla politica alla giustizia, dal bunga bunga al modo in cui, in realtà, dice di ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia perde pezzi : Roberto Rosso passa con Giorgia Meloni : 'Ho deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni '. Dopo Stefano Maullu , un altro big di Forza Italia lascia Silvio Berlusconi per passare con Fratelli d'Italia . Si tratta di Roberto Rosso, l'ex ...

Silvio Berlusconi - perché il nuovo partito di Renzi è un dramma per il Cav : lo scenario da incubo : Il piano di Matteo Renzi di rompere con il partito democratico per dare vita a un suo personalissimo partito non è suonata come una buona notizia per Silvio Berlusconi. Per modi e tempi, il progetto ...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione sulla chiacchierata con Mattarella : 'Se cade il governo - lui...' : La fine del governo Lega-M5s è ormai segnata, secondo Silvio Berlusconi, intervenuto alla manifestazione di Forza Italia all'hotel Ergife di Roma. Una certezza dettata soprattutto da una serie di ...

Silvio Berlusconi contro il M5s : “Sono incapaci - dubito che siano buoni per pulire i cessi” : Silvio Berlusconi attacca il Movimento 5 Stelle: "Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti. Prima dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo che non siano capaci nemmeno di quello", afferma il presidente di Forza Italia partecipando a una manifestazione a Roma.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - la frase rubata : 'Agli sgoccioli - e con Matteo Renzi....'. Forza Italia - il ribaltone : 'Agli sgoccioli'. Silvio Berlusconi sceglie questa immagine per fotografare lo stato di salute del governo, 'un'alleanza innaturale'. Davanti ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Forza Italia ...

Silvio Berlusconi mobilita FI : 'Italia a rischio recessione - noi siamo il Partito del Pil' : C'è aria di delusione e di insoddisfazione in Forza Italia a proposito dei punti programmatici contenuti nella manovra di bilancio, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Per Antonio Tajani, più che il Movimento 5 Stelle è la Lega che sta generando un grosso malcontento in tutte le categorie lavorative e produttive. E per certi versi sta tradendo le aspettative e le idee fondanti del centrodestra, infatti il presidente del parlamento europeo ha ...

Silvio Berlusconi missione Roma : la sfida a Salvini nella partita delle piazze : Il leader di Forza Italia incontra i maggiorenti del partito azzurro che venerdì terrà la sua convention. Nessun incontro è...

"Silvio Berlusconi pagò 5 milioni per il silenzio di Ruby Rubacuori" : lo dice il suo ex avvocato : Che fine ha fatto Karima El Marhroug, conosciuta come 'Ruby Rubacuori' e per il parlamento italiano 'nipote di Mubarak'? Oggi 26enne, nonché mamma della piccola Sofia, Karima ha scritto una pagina di Storia del nostro straordinario Paese grazie al famigerato Rubygate, trascinando con sè l'allora premier Silvio Berlusconi.Ebbene secondo quanto riportato dall'avvocato Egidio Verzini, che difese la El Marhroug nel 2011, proprio Berlusconi ...

