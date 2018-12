Silenzio assordante in casa Ferrari | Binotto e Arrivabene pronti alla definitiva resa dei

sportfair

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Nessuna notizia trapela da Maranello in questi giorni e, senza il tradizionale incontro di fine anno con la stampa, si alimentano spifferi e pettegolezzi La situazione innon è così idilliaca come si possa credere, malumori e litigi covano sotto la cenere con il rischio di esplodere da un momento all’altro.Photo4/LaPresseIlche arriva da Maranello non fa che aumentare le certezze circa questi dissidi, che appaiono sempre più concreti. L’armonia tra Maurizioe Mattiaè venuta meno ormai da qualche tempo, i due sono giunti ai ferri corti e occorrerà l’intervento di John Elkann per dirimere la questione in un verso o nell’altro. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, le visite a Maranello del neo presidente dellasi sono intensificate nelle ultime settimane, proprio per analizzare il ...