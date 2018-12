Sfera Ebbasta | tatuaggio sul volto per ricordare le vittime della strage

Sfera Ebbasta - la foto-provocazione della vergogna : cosa si è disegnato in faccia dopo la strage di Corinaldo : Oltre la decenza. Sfera Ebbasta ha atteso poche ore prima di annunciare, via social, il suo 'gesto di cordoglio' per i 6 morti , cinque ragazzini e una mamma, alla discoteca Lanterna Azzurra di ...

Sfera Ebbasta - sei stelline tatuate sulla fronte - come le vittime di Corinaldo : In molti hanno preso d’assalto le sue pagine social. Perché, secondo loro, parte della responsabilità della tragedia Corinaldo sarebbe sua, della sua musica, dei suoi testi. E di tutti quelli che, come lui, rappresentano il genere “trap”. Sfera Ebbasta ha risposto, come riporta il Corriere della Sera, tatuandosi sei stelline sulla fronte, che siano ben visibili. Sei, come i ragazzi e la giovane mamma che hanno perso la vita ...

Discoteca di Ancona - Sfera Ebbasta si tatua sul viso sei stelle come le vittime di Corinaldo : Sei stelline, come le vittime di Corinaldo. Una piccola corona vicino all'attaccatura dei capelli, in modo che tutti possano vedere. Questa è la prima reazione di Sfera Ebbasta dopo la tragedia che ha ...

"Sfera Ebbasta alle 22 era a Rimini - non sarebbe mai arrivato alla Lanterna". Ma lo staff del trapper smentisce : E se fosse stata tutta una finzione per attirare alla Lanterna Azzurra quanta più gente possibile sfruttando il traino del nome di Sfera Ebbasta? La domanda sta circolando da ieri sui social e non è escluso che in un secondo momento possa diventare un elemento sul quale gli inquirenti decidano di svolgere degli accertamenti.Il primo a lanciare il sasso è un ragazzo che si chiama Francesco Clementi e che posta su Facebook un ...

Sfera Ebbasta / Foto - il tatuaggio alla tempia per ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo - IlSussidiario.net : SFERA EBBASTA ha deciso di ricordare le sei vittime di Corinaldo attraverso un nuovo tatuaggio alla tempia con sei stelle vuote.

Sfera Ebbasta in discoteca - il giallo che serpeggia su Facebook : «Era un evento finto per attirare gente» : E se fosse stata tutta una finzione per attirare alla Lanterna Azzurra quanta più gente possibile sfruttando il traino del nome di Sfera Ebbasta? La domanda sta circolando da ieri sui social e non è escluso che in un secondo momento possa diventare un elemento sul quale gli inquirenti decidano di svolgere degli accertamenti. Il primo a lanciare il sasso è un ragazzo che si chiama Francesco Clementi e che posta su Facebook un video alle due del ...

Il doppio concerto di Sfera Ebbasta è un caso : 'Hai lucrato sulla pelle dei ragazzini' : 'A mezzanotte e 40 Sfera Ebbasta stava ancora cantando all'Altromondo di Rimini, scrivetelo per favore. Mia figlia di 16 anni era lì quella sera, la sono andata a prendere io dopo la serata. La stessa ...

Sfera Ebbasta si è fatto un tatuaggio sul viso per le vittime di Corinaldo (foto) : Il trapper Sfera Ebbasta ha voluto omaggiare le sei vittime morte poco prima del suo ultimo evento a Corinaldo, in provincia di Ancona, facendosi tatuare sul volto sei stelle vuote, tante quante sono state le persone coinvolte nella tragedia, che ha visto perdere la vita ben sei persone. ...Continua a leggere

TRAGEDIA IN DISCOTECA A CORINALDO/ Qualcuno ha letto le frasi di Sfera Ebbasta? - IlSussidiario.net : La TRAGEDIA della DISCOTECA di CORINALDO, dove a un concerto di Sfera Ebbasta sono morti 5 giovanissimi, deve interrogare anche tutti gli educatori.

Sfera Ebbasta in discoteca - il giallo che serpeggia su Facebook : «Era un evento finto per attirare gente» : E se fosse stata tutta una finzione per attirare alla Lanterna Azzurra quanta più gente possibile sfruttando il traino del nome di Sfera Ebbasta? La domanda sta circolando da ieri sui social e...

Petagna : 'Ero con Sfera Ebbasta la sera della tragedia di Corinaldo. Dedico il gol alle vittime' : ... mai iniziato, di Sfera Ebbasta , rapper 26enne e grande amico proprio di Petagna: "Sì, è uno dei miei migliori amici - racconta l'attaccante su Sky Sport nel post partita - eravamo insieme al ...

Il giallo dell’orario della serata di Sfera Ebbasta (che fino a dopo le 24 suonava a Rimini) : Controlli per capire se gli organizzatori abbiano «venduto» un evento diverso da quello reale. Sui biglietti l’orario previsto erano le 22 ma il trapper alla stessa ora era a Rimini

Tragedia Ancona - duro scontro su Rai1 tra Briga e Paolo Crepet - che incolpa Sfera Ebbasta : Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre, 6 persone sono morte in un locale di Corinaldo, nelle vicinanze di Ancona, mentre almeno un altro centinaio sono rimaste ferite o contuse, 14 delle quali versano in gravi condizioni. Alla base della Tragedia un fuggi fuggi generale, conseguente al panico collettivo, causato nella folla dall'utilizzo dell'ormai famigerato spray al peperoncino, che ha determinato il crollo di un ponticello adiacente ...

Spray al peperoncino ai concerti trap : i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta : L'uso dello Spray urticante ai concerti trap non è una novità. Infatti, da agosto 2017 a dicembre 2018, si sono verificati diversi episodi di uso di Spray al peperoncino sotto al palco di un evento ...