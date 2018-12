Sfera Ebbasta si è tatuato 6 stelle | il gesto del trapper per i morti al suo live

Sfera Ebbasta - spunta tatuaggio sui social. "E' per le vittime di Corinaldo" : La foto postata sulla fanpage Twitter del cantante. Nessuna conferma dal trapper. I fan: "Troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te"

Non chiamatelo concerto - la serata di Sfera Ebbasta e come funzionano le discoteche : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad Ancona«Mi sono trovato in un posto sbagliato, dove non pensavo di essere andato». Paolo, il marito di Eleonora Girolamini morta nel club Lanterna Azzurra di ...

Corinaldo - «Sfera Ebbasta ha responsabilità» : il duro scontro tra Paolo Crepet e il rapper Briga : La puntata di Domenica In del 9 dicembre si è aperta con la tragedia di Corinaldo , AN, dove nella nota discoteca Lanterna Azzurra, mentre 1400 persone attendevano l'arrivo di Sfera Ebbasta , è ...

Sfera Ebbasta - il cantante doveva effettuare due comparsate a Rimini e Corinaldo : Sfera Ebbasta, idolo dei giovanissimi e icona del genere Trap in Italia, la sera dell'8 dicembre scorso era atteso alla Lanterna Azzurra ma in realtà doveva essere solo una "comparsata". Non poteva essere diversamente, il cantante originario di Cinisello Balsamo quel giorno aveva moltissimi impegni tra Ancona e Rimini. Sfera Ebbasta non aveva in programma concerti, ma dove effettuare due comparsate Il velo di mistero e i molti dubbi rimangono in ...

«Sfera Ebbasta a mezzanotte e 40 cantava ancora a Rimini» - il trapper insultato : «Hai lucrato sulla pelle dei ragazzini» : «A mezzanotte e 40 Sfera Ebbasta stava ancora cantando all'Altromondo di Rimini, scrivetelo per favore. Mia figlia di 16 anni era lì quella sera, la sono andata a prendere io dopo la...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti - 5 minorenni. «Trovata una bomboletta spray urticante» : Una vera e propria Strage questa notte in una discoteca in provinca di Ancona. Cinque ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi...

Sfera Ebbasta si tatua sei stelle per le vittime : Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Sfera Ebbasta, il rapper per il quale tanti ragazzi si erano affollati nella discoteca di Corinaldo, secondo quanto pubblicato sulla pagina Facebook di Sfera Ebbasta Fans, documentato con una foto del cantante, si è tatuato su un lato della fronte, subito sotto l'attaccat

Sfera Ebbasta - nuovo tatuaggio per le vittime di Corinaldo : il gesto : Sfera Ebbasta, il nuovo gesto per le vittime di Corinaldo: il tatuaggio ha il sostegno dei fan, ma alimenta le polemiche Sei stelline tatuate in fronte, appena sopra la tempia sinistra. Sei astri, marchiati sulla pelle, come le vittime di Corinaldo. Sfera Ebbasta, dopo la tragedia avvenuta nella notte tra il 7 dicembre e l’8 […] L'articolo Sfera Ebbasta, nuovo tatuaggio per le vittime di Corinaldo: il gesto proviene da Gossip e Tv.

L’appello di Jovanotti dopo la tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : “Applicate le leggi con più attenzione possibile” : L'appello di Jovanotti in TV dopo la tragedia che si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a Corinaldo (Ancona) in occasione del concerto di Sfera Ebbasta si rivolge agli addetti ai lavori, a coloro che dovrebbero far rispettare le leggi per garantire la sicurezza agli eventi. Ospite del programma Rai Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio, Jovanotti presenta il suo tour estivo negli stabilimenti balneari di tutta Italia, ...

Sfera Ebbasta - tatuaggio sul volto per ricordare le vittime della strage : Sfera Ebbasta sconvolto da quanto successo nella discoteca di Corinaldo ha voluto ricordare le vittime della discoteca di Ancona con un tatuaggio sul suo volto. Ecco dove l'ha fatto e cosa...

Sfera Ebbasta - la foto-provocazione della vergogna : cosa si è disegnato in faccia dopo la strage di Corinaldo : Oltre la decenza. Sfera Ebbasta ha atteso poche ore prima di annunciare, via social, il suo 'gesto di cordoglio' per i 6 morti , cinque ragazzini e una mamma, alla discoteca Lanterna Azzurra di ...

Sfera Ebbasta - sei stelline tatuate sulla fronte - come le vittime di Corinaldo : In molti hanno preso d’assalto le sue pagine social. Perché, secondo loro, parte della responsabilità della tragedia Corinaldo sarebbe sua, della sua musica, dei suoi testi. E di tutti quelli che, come lui, rappresentano il genere “trap”. Sfera Ebbasta ha risposto, come riporta il Corriere della Sera, tatuandosi sei stelline sulla fronte, che siano ben visibili. Sei, come i ragazzi e la giovane mamma che hanno perso la vita ...

Discoteca di Ancona - Sfera Ebbasta si tatua sul viso sei stelle come le vittime di Corinaldo : Sei stelline, come le vittime di Corinaldo. Una piccola corona vicino all'attaccatura dei capelli, in modo che tutti possano vedere. Questa è la prima reazione di Sfera Ebbasta dopo la tragedia che ha ...

"Sfera Ebbasta alle 22 era a Rimini - non sarebbe mai arrivato alla Lanterna". Ma lo staff del trapper smentisce : E se fosse stata tutta una finzione per attirare alla Lanterna Azzurra quanta più gente possibile sfruttando il traino del nome di Sfera Ebbasta? La domanda sta circolando da ieri sui social e non è escluso che in un secondo momento possa diventare un elemento sul quale gli inquirenti decidano di svolgere degli accertamenti.Il primo a lanciare il sasso è un ragazzo che si chiama Francesco Clementi e che posta su Facebook un ...