Serie C Pro Vercelli-Cuneo 0-1 Decide la rete di Caso

Adrian - il promo della Serie animata su Canale 5 (video) : Adrian, la serie evento targata Adriano Celentano, è pronta finalmente ad approdare su Canale 5. Dopo rinvii e smentite, la serie animata ha trovato come collocazione definitiva per la sua messa in onda i lunedì di gennaio 2019. Adrian, i promo in onda su Canale 5 (video) prosegui la letturaAdrian, il promo della serie animata su Canale 5 (video) pubblicato su TVBlog.it 10 dicembre 2018 ...

DIRETTA PRO VERCELLI CUNEO / Streaming video e tv : il derby del Piemonte è un inedito assoluto - Serie C - : DIRETTA Pro VERCELLI CUNEO, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del girone A di Serie C

Pallavolo - martedì scatta la 22ª edizione della Coppa Italia di Serie A2 femminile : il programma completo : Samsung Galaxy A Coppa Italia A2, martedì sera Sassuolo-Baronissi apre il programma del turno preliminare Inizia ufficialmente martedì sera l’edizione numero 22 della Samsung Galaxy A Coppa Italia di serie A2 femminile. La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo e la P2P Givova Baronissi si sfidano nel turno preliminare della competizione, che mercoledì coinvolgerà altre sei formazioni: in palio l’ingresso tra le otto che tra il 13 ...

Serie A - gli squalificati del prossimo turno : ecatombe Fiorentina e Cagliari : Tante espulsioni nel quattordicesimo turno di Serie A appena concluso. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, che ufficializzerà la durata della squalifica per alcuni casi dubbi come quelli che riguardano i cartellini rossi estratti alla “Sardegna Arena” e al “Mapei Stadium”, si sa già chi salterà la quindicesima giornata. A subire l’espulsione sono stati: Srna, Ceppitelli, Bereszynski, ...

Serie B - il Sud ‘programma’ la doppia promozione : Palermo-Lecce - le grandi piazze con l’obiettivo di tornare nel calcio che conta : Non solo il campionato di Serie A, anche il torneo cadetto regala spettacolo, nell’ultima giornata sono arrivate importanti indicazioni. Sono le due le squadre del Sud in piena corsa per la promozione nel massimo campionato ed al momento al classifica è guidata dalla coppia Palermo-Lecce, i rosonero sicuramente hanno una squadra attrezzata per il primo posto, il Lecce invece rappresenta una bella sorpresa. Si tratta di due piazze ...

Nissan GT-R50 Italdesign - sarà prodotta in Serie limitata e venduta ad un prezzo stratosferico [FOTO] : Nissan ha collaborato con l’azienda torinese Italdesign alla creazione del modello basato sull’ultima Nissan GT-R NISMO per celebrare il 50° anniversario della GT-R Nissan ha confermato la produzione da parte di Italdesign di Nissan GT-R50 e ha aperto ufficialmente gli ordini per la serie limitata di 50 veicoli. Le linee esterne sono rimaste pressoché le stesse del prototipo mostrato al pubblico per la prima volta a luglio in occasione del ...

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

Torino-Juventus - Serie A 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni del Derby della Mole : Sarà un sabato sera molto caldo, quello in arrivo nella terza città più popolosa d’Italia: Torino e Juventus daranno vita al Derby della Mole numero 197 nello stadio che più di ogni altro, sotto le sue varie denominazioni, ha raccontato le gesta dei calciatori in maglia granata e bianconera: l’Olimpico Grande Torino, sede di 114 stracittadine, non compresa quella in arrivo. Sebbene sia ancora piuttosto difficile intuire le reali ...

Prossimo turno Serie A - 16ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (15-18 dicembre) : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 18 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato: il 15 alle ore 18.00 l’Inter attenderà l’Udinese, mentre alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 16 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra SPAL e Chievo. Trittico ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre si svolgerà a Roma la terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. Nella location della Fiera di Roma i migliori arcieri del mondo andranno a caccia del successo che varrà 250 punti per il ranking elite del massimo circuito internazionale Indoor. Si gareggerà nel ricurvo, nel compound e anche nell’arco nudo, sia a livello Senior che Junior. Trattandosi di un torneo open, oltre ai ...

Serie A basket : Olimpia Milano senza problemi - la Reyer Venezia si ferma : Nel weekend della nona giornata caratterizzato da molti arrivi in volata ad avvantaggiarsene e la capolista Olimpia che allunga sulla sua diretta inseguitrice Venezia. Una serata tranquilla per Milano ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : l’Olimpia dilaga nel finale e sconfigge Cantù 101-74 con una grande prova dei lituani Kuzminskas (20) e Gudaitis (19) - doppia doppia per Jefferson : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : prodezza di Bruno Alves - il Parma risponde immediatamente! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Sassuolo e Fiorentina, è il turno delle gare delle 15. Al Castellani, Inzaghi cerca di strappare punti preziosi in ottica salvezza e panchina: una sconfitta potrebbe costargli il posto. Il Parma di D’Aversa, una delle piacevoli sorprese della stagione, ospita il Chievo di Di Carlo, reduce da due pareggi fondamentali con Napoli e Lazio. Alla Dacia Arena, l’Udinese affronta ...

