Serie B | Salernitana-Brescia | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il monday night trachiude il quindicesimo turno del campionato cadetto. I padroni di casa optano per un 4-3-1-2 in cui Rosina agisce alle spalle del tandem d'attacco formato dall'ex Chievo Jallow e da Bocalon. Schieramento speculare per le Rondinelle: al gioiello Tonali, Corini affida le chiavi del centrocampo; davanti, la coppia composta da Morosini e dal bomber Alfredo Donnarumma.(4-3-1-2): Micai; Casasola, Mantovani, Schiavi, Pucino; Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia; Rosina; Jallow, Bocalon. All. Colantuono(4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Morosini, Donnarumma. All. Corini