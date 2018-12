Serie A | l’analisi | la follia di Spalletti spiana la strada alla Juve | in casa Roma c’è

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) E’ andata in scena la 15^ giornata del campionato diA, un turno molto importante che ha dato indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse, con situazioni molto delicate con il rischio retrocessione per squadre ‘insospettabili’. Lantus non sbaglia un colpo, successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio dell’Inter, sono 14 le vittorie ed un pareggio su 15 partite, una marcia impressionante per quella che è per distacco la squadra più forte del campionato, nonostante la sconfitta buona prova per gli uomini di Luciano. Non molla di un centimetro il Napoli, momento difficile per le due squadre della Capitale, positivo comunque il Milan mentre situazione delicatissima inBologna.Inter, ladiFabio Ferrari/LaPresse Il primo match della 15^ giornata del campionato ...