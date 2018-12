Sei in un periodo di grandi indecisioni? Forse è il momento di scoprire il counseling

today

: Salvini e Di Maio dovrebbero riflettere su come sia facile acquisire e perdere consensi. Buon senso e moderazione f… - DeBortoliF : Salvini e Di Maio dovrebbero riflettere su come sia facile acquisire e perdere consensi. Buon senso e moderazione f… - lucfontana : Sono passati sei mesi, il periodo di prova è finito | l’editoriale di @DebortoliF su @Corriere - xxfitzpleasure : anzi non mi dispiace di averti conosciuto in un brutto periodo perché sei stato più bello hai brillato di più -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Una figura sempre più presente in Italia e già consolidata in Europa, per aiutare le persone a essere più consapevoli delle...