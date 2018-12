Sei il nostro eroe Imprenditore palermitano che ha filmato la richiesta di

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Non si è piegato alle richieste di Cosa Nostra, provvedendo a fare arrestare l'uomo che gli chiedeva il pizzo complice una telecamera nascosta. A rendersi autore di questo atto di coraggio è stato Giuseppe Piraino, titolare di una ditta edile che ha detto "no" alla mafia, consegnando le immagini delladi pizzo ai Carabinieri e facendo finire in manette Luigi Marino, tra le 46 persone arrestate nel maxi-blitz "Cupola 2.0", che ha azzerato i vertici dei clan mafiosi palermitani e che ha visto finire in carcere anche Settimo Mineo, considerato il successore di Totò Riina.Ilha fatto il giro della rete, incassando like e condivisioni sui social network. Piraino, 45ennee padre di tre figli, è diventato un esempio da seguire per molti. In molti hanno voluto testimoniargli la loro vicinanza e stima: "Sei il", "Hai avuto ...