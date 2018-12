Se non avremo un remake di Friends sarà per colpa o merito? del cast maschile

optimaitalia

(Di lunedì 10 dicembre 2018)Undinon è affatto utopia. Si potrebbe fare, se solo tutto ilfosse d'accordo a riprendere i ruoli principali della sit-com. Ma a quanto pare il gruppo è spaccato esattamente a metà. Le ragazze ci stanno, i ragazzi no. Ok, forse parlare di ragazze e ragazzi per degli ultracinquantenni non è tecnicamente corretto, ma rende l'idea: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow sarebbero favorevoli, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt Leblanc invece no. Dopo quasi 15 anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio nel 2004, continue voci di reunion e altrettante smentite, arriva dunque un'apertura di credito all'ipotesi di undi, ma solo a metà: la componente femminile del, ha spiegato la Aniston, sarebbe propensa all'idea, ma restano da convincere i maschietti restii.L'attrice ha partecipato questo fine settimana al programma The late late ...