Scuola | meno compiti per le vacanze per stare di più in famiglia | la circolare del Miur

Il piano di Bussetti per l'alternanza Scuola-lavoro : meno ore - ma migliori : meno ore di alternanza scuola-lavoro, ma più qualità. E' la proposta che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, vuole portare avanti nella riforma di un istituto la cui applicazione è stata più volte contestata, anche con manifestazioni studentesche. "La riduzione delle ore obbligatorie non è stata decisa per fare risparmi, ma per renderle più efficaci e ...

Aborto - caramelle con volantini pro-Pillola davanti Scuola/ Bufera contro le femministe di "Non una di meno" - IlSussidiario.net : Verona, nuova Bufera sull'Aborto: gruppo di femministe 'Non una di meno' distribuisce caramelle con volantini pro-Pillola del giorno dopo e Legge 194

Cina - auto su bambini davanti a una Scuola : almeno 5 morti : A Huludao, città costiera del Liaoning, provincia che occupa la arte meridionale della Cina nord-orientale, è stata una mattinata di paura e sangue. Secondo quanto riporto dalla tv di Stato cinese, stamattina, un'auto in corsa sarebbe finita a tutta velocità su un gruppo di bambini che, davanti ad una scuola elementare, attendeva con i genitori il suono della campanella. Cinque piccoli alunni sarebbero morti sul colpo. L'uomo alla guida ...

La Storia non serve più a niente - nemmeno a Scuola. Vi racconto perché : di Fulvio Cammarano La questione dell’esclusione della traccia di Storia per il tema d’italiano, proposta dalla Commissione per la riforma dell’esame di maturità, ha fatto emergere ancora una volta il problema, ormai evidente, della perdita di centralità della Storia nella società contemporanea. Si tratta di una sorta di declassamento che sta avvenendo sia nell’ambito educativo, sia in quello più generale della formazione culturale della ...

Scuole - il rapporto di Legambiente sulla qualità dei servizi : “Meno Scuolabus - fallisce il pedibus. Istituti poco green” : Le Scuole italiane non sono ancora uscite dalla crisi. A dirlo è il diciannovesimo rapporto “Ecosistema” sulla qualità dell’edilizia scolastica, dell’ambiente e dei servizi presentato da Legambiente. A far suonare il campanello d’allarme non sono solo i consueti dati sull’edilizia scolastica ma i numeri che vengono riportati in merito ai cosiddetti servizi che le amministrazioni comunali dovrebbero offrire. Spicca la significativa diminuzione ...

"Basta con la Scuola del sei meno meno". Furia Crepet : Crepet a testa bassa contro la demagogica democrazia scolastica. In un convegno all'hotel Massimo D'Azeglio di Roma, in occasione di un evento organizzato dalla Gilda, lo psichiatra ha detto:"Abbiamo accettatola falsa democrazia di familiari entrati negli organi collegiali per giudicare il lavoro dei docenti. Ha portato ad una sorta di inferno, per cui la signora di Verona o di Campobasso dice come dovete giudicare i figli vostri alunni. Questa ...

Le città italiane sono sempre meno verdi «La natura è una Scuola che serve ai bimbi» : La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta anche una «scuola» importantissima per i bambini che, purtroppo nei Paesi di più antica ...