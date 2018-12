Sconcerti a CM | ' L' Inter va agli ottavi | ma non vale il Napoli Roma squadra di nessuno

Mario Sconcerti - Champions League : 'L'Inter passerà il turno - ne sono certo' : E' ancora viva la sconfitta di mercoledì scorso a Wembley, patita dai nerazzurri di Luciano Spalletti contro il Tottenham, padrone di casa. Una sconfitta che sa di vera beffa per l'Inter, che si è vista arrivare la rete del vantaggio a 10' minuti dal termine della partita. Il gol di Christian Eriksen ha di fatto spento le speranze di rimonta degli uomini Spalletti. Adesso la situazione in classifica è a dir poco delicata, almeno in Champions ...

Sconcerti : 'Interisti e milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 [VIDEO] ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recuperera' la gara della prima giornata ...

Sconcerti : 'Interisti e milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recupererà la gara della prima giornata contro il ...

Sconcerti : 'Interisti e milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 [VIDEO] ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recuperera' la gara della prima giornata ...

Sconcerti : 'Interisti e milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recupererà la gara della prima giornata contro il ...

Sconcerti : 'Le milanesi vanno bene - interisti e milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recupererà la gara della prima giornata contro il ...