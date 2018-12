Sci di fondo | cinque novità nella squadra italiana per Davos | Pellegrino guida la

Gvc Holdings Scivola in fondo al mercato di Londra : Affonda sul mercato Gvc Holdings , che soffre con un calo del 3,44%. La tendenza ad una settimana di Gvc Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : per l’Italia settimana sfavorevole a Beitostolen - ma qualche buon segnale c’è : Complice anche l’assenza del miglior terreno per l’Italia dello sci di fondo sia maschile che femminile, quello delle gare sprint, il weekend italiano non regala esattamente grandi cose, guardando alle posizioni finali dei nostri atleti e delle staffette. Partendo dal settore maschile, si può dire che ci si aspettasse forse qualcosina in più da Francesco De Fabiani, la maggiore delle nostre punte quando si esce dal contesto sprint. ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : La Coppa del Mondo di sci di fondo dopo il fine settimana di Beitostolen passa dalla Norvegia alla Svizzera, per la precisione a Davos, il 15 ed il 16 dicembre: due giorni di gare che comprendono una gara distance a tecnica libera ed una sprint anch’essa in libera. Per le gare della due giorni norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player e da Rai ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : nella staffetta maschile si impone la Norvegia in volata sulla Russia. Decima l’Italia : La staffetta maschile di sci di fondo che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Beitostolen sorride ai padroni di casa: la Norvegia si impone in volata sulla Russia, mentre il podio viene completato da Norvegia 2. L’Italia chiude al decimo posto dopo che Francesco De Fabiani ci aveva fatto sognare rientrando sul gruppo che si giocava il quarto posto, cedendo però nel finale. nella prima frazione in tecnica classica Emil Iversen fa subito ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : duello Russia-Norvegia nella staffetta maschile - Italia indietro

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : partita la staffetta maschile - in quella femminile trionfo della Norvegia

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : nella staffetta femminile Italia nona dopo una buona rimonta

Sci di fondo - la Norvegia si prende la prima staffetta della stagione a Beitostoelen : nona l’Italia : Norvegia padrona, sua anche la staffetta femminile a Beitostoelen. L’Italia chiude nona in rimonta La prima staffetta della stagione la vince la Norvegia padrona di casa, che del resto anche nelle gare individuali aveva dimostrato di avere le atlete più in forma. A fare la differenza nella 4×5 femminile di Beitostolen sono Therese Johaug, che ha vinto tutte le gare distance finora disputate, e Ingvild Oestberg: la prima, sciando ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Therese Johaug traScina la Norvegia al successo in staffetta - Italia nona : Cambia la tipologia di gara, ma non la protagonista e nemmeno il Paese: a Beitostolen, la prima staffetta della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo è ancora appannaggio della Norvegia, che domina una volta di più la 4×5 femminile di questa mattina. Therese Johaug trascina, con una grande seconda frazione a tecnica classica, le sue compagne (Heidi Weng nella sua stessa tecnica, Ragnild Haga e Ingvild Flugstad Oestberg in quella libera) ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : partita la staffetta femminile - l'Italia prova a sorprendere