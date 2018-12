Sardegna | lancia il cane del vicino dal secondo piano | 76enne denunciato

Blastingnews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Chewe è un bellissimo meticcio e la sua unica colpa è quella di essere buono e forse un po’ troppo curioso. Per questo motivo –quanto accertato dagli uomini della Polizia Locale di Sassari – sabato intorno all’ora di pranzo, dopo essere stato picchiato a colpi di scopa, è statoto daldi una palazzina in via Barzini, nel quartiere Luna e Sole di Sassari. E soltanto perché si era permesso di fare un giro sul balcone deldi casa, mentre aspettava il rientro del suo padrone. L’autore di questo efferato gesto sarebbe un allevatore di 76 anni, sassarese, che è stato indagato per maltrattamenti di animali, dopo che il proprietario di Chewe ha presentato una denuncia proprio agli uomini della Polizia Locale di Sassari. Il povero meticcio – dopo un volo di oltre otto metri – è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è stato anche difficile prestargli soccorso: ...