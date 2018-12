Sanremo Giovani | i 24 concorrenti si raccontano

Sanremo Giovani : Einar e Laura Ciriaco rischiano la squalifica dalla gara : C’è tensione dietro le quinte di Sanremo Giovani, il programma che selezionerà i due interpreti promossi a competere, insieme ai big, nella prossima edizione del festival. La trasmissione, che andrà in onda il 20 ed il 21 dicembre, rischia di partire con un cast di cantanti in gara diverso da quello precedentemente annunciato dagli organizzatori. Infatti, a seguito di numerose segnalazioni, l’organizzazione della rassegna musicale, insieme alla ...

SAITA a Sanremo Giovani con “NIWRAD” - un brano che parla di emozioni e di semplicità : ALL MUSIC NEWS SAITA a Sanremo Giovani con “NIWRAD”, un brano che parla di emozioni e di semplicità “Il brano è stato scritto insieme ad un amico che ha vissuto un’esperienza personale. Niwrad significa Darwin al contrario, proprio per sottolineare l’involuzione, mentre come si sa, la teoria di Darwin è il contrario. Questo per evidenziare l’errore nel pensare che un meccanismo complesso sia più evoluto di ...

Sanremo Giovani 2019 : controlli su Einar e Laura Ciriaco per la presunta irregolarità dei loro brani : Einar Il caso delle presunte irregolarità tra le canzoni finaliste di Sanremo Giovani 2019 si fa serio. Dopo le voci al riguardo, circolate nei giorni scorsi in riferimento ai brani di Laura Ciriaco (L’inizio) e di Einar (Centomila volte), che violerebbero il regolamento, ora l’organizzazione della rassegna musicale e la direzione di Rai1 hanno avviato i necessari controlli per valutare eventuali esclusioni dalla gara dei suddetti ...

I Mescalina con “Chiamami amore adesso” arrivano in radio e in finale a Sanremo Giovani 2018 : Da venerdì 7 dicembre in radio “Chiamami amore adesso”, singolo della band campana Mescalina, in gara a Sanremo Giovani 2018. “Chiamami amore adesso” – musica e parole dei Mescalina, prodotto dal Maestro Umberto Iervolino – è un brano dal genere definito dal pubblico “Porno-Pop” e spiegato correttamente, da Luca Barbarossa durante la puntata di radio 2 Social Club del 27 Novembre scorso, con il seguente esempio “è come quelle riviste che compri ...

Sanremo Giovani : i 24 concorrenti si raccontano : Per i ventiquattro cantanti che si apprestano a salire sul palco del teatro Ariston in occasione dell’edizione 2018 di Sanremo Giovani – 20 e 21 dicembre in diretta su Raiuno -, la tensione è alta. Li abbiamo incontrati a Roma, nella sede Rai di Saxa Rubra, dove si sono riuniti per le foto di rito e per sciogliersi un po’ con i giornalisti. C’è chi è più sciolto grazie alle precedenti partecipazioni ai talent: ci sono Einar, La Rua, ...

La hit di Sanremo Giovani persa nei meandri delle selezioni : Sono 24 i finalisti di Sanremo Giovani, una la hit irrimediabilmente persa nei meandri delle selezioni: Magari, di Andrea Vigentini. L'amore tra una serie di "se...", l'incertezza tradotta in "magari". D'impatto, impossibile da non ricordare a partire dal titolo che condensa tutta l'essenza del testo in una sola parola: veloce, immediato, breve, facile da memorizzare. Magari sposa la migliore tradizione pop che oggi arranca tra il demodè e il ...

Federico Angelucci vince Tale e Quale Show - ma viene escluso da Sanremo Giovani : Una brutta delusione per il cantante Federico Angelucci, vincitore dell'edizione 2007 di Amici e del torneo in quel di Tale e Quale Show andato in onda su Rai1. Infatti, l'artista canoro era stato selezionato tra i 69 partecipanti alle finali di Sanremo Giovani. Si pensava che Federico avesse qualche possibilità di rientrare nella rosa dei 24 concorrenti che si esibiranno il 20 e 21 dicembre, ma a quanto pare il tutto si è rivelato essere un ...

La cantautrice veneziana Francesca Miola è finalista a Sanremo Giovani : ... nel 2017, di essere scelta come cantante principale dal prestigioso locale The Club in Qatar, dove ha potuto confrontarsi con artisti di tutto il mondo e intraprendere una ricerca personale e ...