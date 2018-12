Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo

Smartphone Android in offerta oggi 8 dicembre : LG G7 - Xiaomi Mi A2 - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy Note 9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, HTC U11, Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy Note 9. C'è qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 dicembre: LG G7, Xiaomi Mi A2, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) beccato su Geekbench con Android 9 Pie : Samsung Galaxy A7 (2018) fa capolino su Geekbench con Android 9 Pie a bordo: il produttore sud-coreano starà sicuramente lavorando al suo rilascio, ma non sappiamo quanto ci vorrà.

TIM starebbe per aggiornare i prezzi di alcuni dispositivi acquistabili a rate - fra cui Samsung Galaxy Watch : Il Natale sta oramai arrivando e forse è il momento giusto per farsi un regalo: TIM, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe intenzione di riformulare […]

Promossi a pieni voti Android Pie e One UI sul Samsung Galaxy S9 : punti di forza già stabili : Siamo davvero agli sgoccioli nel lungo processo di attesa che ci sta portando con la manina al rilascio dell'aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S9, il primo della lista tra quelli concepiti dal produttore coreano che farà questo step nel corso delle prossime settimane. Come vi riportiamo da diverso tempo, è praticamente impossibile immaginarsi uno scenario simile entro fine 2018, ma già a gennaio dovremmo fare una volta per tutte ...

Nuove immagini di Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite : fori da una parte - impronte sul lato dall’altra : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10 Lite in Nuove immagini: fori delle fotocamere centrali sul fronte, sensori per le impronte sul lato, per un design che non convince a pieno. L'articolo Nuove immagini di Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 Lite: fori da una parte, impronte sul lato dall’altra proviene da TuttoAndroid.

I 3 Samsung Galaxy S10 2019 a confronto (foto) : è la strada giusta per la rivoluzione? : I Samsung Galaxy S10 2019 (nelle ormai più che probabili varianti standard, Plus e Lite) hanno l’importante compito di inaugurare una nuova era per il produttore asiatico. In occasione del decennale della serie Galaxy, l’obiettivo è quello di fare smarcare l’inseguitore Android Huawei oltre che il concorrente di sempre Apple, per confermare l’egemonia nelle vendite dei device. Un nuovissimo contributo ...

Samsung Galaxy S10 - presunto design definitivo con fotocamera anteriore in alto a destra : Siamo giunti ormai alle battute finali del 2018 e, a pochi mesi dalla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10, sono sempre più numerosi i leakers e giornalisti che stanno cercando di carpire le ultime indiscrezioni sul prossimo top di gamma dell'azienda sudcoreana. Stranamente, a differenza degli ultimi anni, quando di questi tempi già erano disponibili delle anticipazioni ufficiali, stavolta è possibile reperire soltanto dei concept di ...

Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell'anno : Samsung non supporterà più Soundcamp dal 28 dicembre 2018.

Questo è Samsung Galaxy A8s secondo il TENAA : Samsung Galaxy A8s passa dalla certificazione del TENAA: grazie alle immagini e alle informazioni provenienti dall'ente cinese possiamo scoprire con qualche ora di anticipo il design e le caratteristiche principali.

Tanti saluti al Play Store per moltissimi smartphone Android 4.0.3 : lista con tanti Samsung Galaxy : Arriva una notizia non così scontata per coloro che dispongono di uno smartphone Android piuttosto datato. Dopo aver analizzato la decisione da parte di WhatsApp, che a partire dal 2019 sospenderà il supporto per è ancora legato ad un modello con Android 2.3.7 secondo quanto riportato nella giornata di ieri, oggi 7 dicembre bisogna analizzare bene la vicenda del Play Store. A stretto giro, infatti, per alcuni modelli non sarà più possibile ...

Imperdibili offerte sotto l’albero di Trony : Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Lite e P Smart : Col Natale ormai alle porte è naturale che arrivino anche le offerte sotto l'albero di Trony, valide solo online fino al 13 dicembre (alcuni prodotti, quelli evidenziati, prevendono la consegna gratuita; per tutti gli altri, invece, varranno le condizioni del rivenditore, che vi invitiamo a consultare prima di concludere il vostro acquisto). Stavate cercando l'offerta giusta per mettere finalmente le mani sul Samsung Galaxy S9? Il modello ...

Samsung Galaxy S10 Plus in nuovi render insieme al vetro protettivo frontale con due fori : Continuiamo a scoprire il possibile design di Samsung Galaxy S10 Plus attraverso nuovi render e un vetro protettivo frontale con due fori.

Si rimette in riga il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 con XXU5CRK2 - dettagli firmware : Un altro rintocco dal Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia, che acciuffa l'aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2018, mettendosi al riparo dai pericoli in cui sarebbe potuto incorrere in questo ultimo scorcio dell'anno. Il pacchetto, contraddistinto dalla sigla N950FXXU5CRK2, ha una date build risalente al 15 novembre, con CSC N950FCKH5CRJ5 e CHANGELIST 13688770. Chi avesse fretta di scaricarlo potrà farlo atterrando su questa ...

Samsung Galaxy M10 e M20 a meno di 200 euro? Quantomeno in India (forse) : Nuove voci su Samsung Galaxy M10 e Samsung Galaxy M20 parlano di prezzi particolarmente bassi. Entrambi costerebbero molto meno di 200 euro, almeno considerando il cambio attuale rilevato in base ai prezzi trapelati riferiti al mercato Indiano.