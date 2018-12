Samsung Galaxy A8s è ufficiale con foro nello schermo | Snapdragon 710 e fino a 8 GB di RAM

Prima del previsto l’aggiornamento di dicembre sui Samsung Galaxy S9 : due problemi risolti : Ci sono già oggi alcune segnalazioni in giro per il web per quanto concerne la disponibilità dell'aggiornamento di dicembre per i Samsung Galaxy S9. In netto anticipo rispetto agli standard del produttore coreano, infatti, in queste ore si parla dell'arrivo del pacchetto software nel nord Europa, con la reale prospettiva di poterlo toccare con mano anche in Italia nel giro di pochissimi giorni. Insomma, un modo per allentare la presa su Android ...

Si rivede la luce con il Samsung Galaxy S7 e la sua batteria dopo la patch di novembre : C'è uno smartphone come il Samsung Galaxy S7 che a quasi tre anni dal suo lancio sul mercato risulta essere ancora molto popolare qui in Italia. A distanza di una settimana scarsa dalla distribuzione dell'aggiornamento di novembre per la versione del device più popolare qui da noi, come forse ricorderete tramite il nostro articolo del 4 dicembre, occorre assolutamente fare il punto della situazione su uno degli aspetti che sta maggiormente a ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono le patch di sicurezza di dicembre : Sono state appena rilasciate la patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2018 per il Samsung Galaxy S9 e per il Samsung Galaxy S9 Plus.

Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una nuova immagine rendering che potrebbe mostrarci il Samsung Galaxy S10 sia frontalmente che posteriormente

Smartphone Android in offerta oggi 8 dicembre : LG G7 - Xiaomi Mi A2 - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy Note 9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, HTC U11, Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy Note 9. C'è qualcosa di interessante per voi?

Samsung Galaxy A7 (2018) beccato su Geekbench con Android 9 Pie : Samsung Galaxy A7 (2018) fa capolino su Geekbench con Android 9 Pie a bordo: il produttore sud-coreano starà sicuramente lavorando al suo rilascio, ma non sappiamo quanto ci vorrà.

TIM starebbe per aggiornare i prezzi di alcuni dispositivi acquistabili a rate - fra cui Samsung Galaxy Watch : Il Natale sta oramai arrivando e forse è il momento giusto per farsi un regalo: TIM, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe intenzione di riformulare […]

Promossi a pieni voti Android Pie e One UI sul Samsung Galaxy S9 : punti di forza già stabili : Siamo davvero agli sgoccioli nel lungo processo di attesa che ci sta portando con la manina al rilascio dell'aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S9, il primo della lista tra quelli concepiti dal produttore coreano che farà questo step nel corso delle prossime settimane. Come vi riportiamo da diverso tempo, è praticamente impossibile immaginarsi uno scenario simile entro fine 2018, ma già a gennaio dovremmo fare una volta per tutte ...

Nuove immagini di Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite : fori da una parte - impronte sul lato dall'altra : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10 Lite in Nuove immagini: fori delle fotocamere centrali sul fronte, sensori per le impronte sul lato, per un design che non convince a pieno.

I 3 Samsung Galaxy S10 2019 a confronto (foto) : è la strada giusta per la rivoluzione? : I Samsung Galaxy S10 2019 (nelle ormai più che probabili varianti standard, Plus e Lite) hanno l’importante compito di inaugurare una nuova era per il produttore asiatico. In occasione del decennale della serie Galaxy, l’obiettivo è quello di fare smarcare l’inseguitore Android Huawei oltre che il concorrente di sempre Apple, per confermare l’egemonia nelle vendite dei device. Un nuovissimo contributo ...

Samsung Galaxy S10 - presunto design definitivo con fotocamera anteriore in alto a destra : Siamo giunti ormai alle battute finali del 2018 e, a pochi mesi dalla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10, sono sempre più numerosi i leakers e giornalisti che stanno cercando di carpire le ultime indiscrezioni sul prossimo top di gamma dell'azienda sudcoreana. Stranamente, a differenza degli ultimi anni, quando di questi tempi già erano disponibili delle anticipazioni ufficiali, stavolta è possibile reperire soltanto dei concept di ...

Samsung rimuoverà Soundcamp dal Play Store e da Galaxy Apps entro la fine dell'anno : Samsung non supporterà più Soundcamp dal 28 dicembre 2018.

Questo è Samsung Galaxy A8s secondo il TENAA : Samsung Galaxy A8s passa dalla certificazione del TENAA: grazie alle immagini e alle informazioni provenienti dall'ente cinese possiamo scoprire con qualche ora di anticipo il design e le caratteristiche principali.

Tanti saluti al Play Store per moltissimi smartphone Android 4.0.3 : lista con tanti Samsung Galaxy : Arriva una notizia non così scontata per coloro che dispongono di uno smartphone Android piuttosto datato. Dopo aver analizzato la decisione da parte di WhatsApp, che a partire dal 2019 sospenderà il supporto per è ancora legato ad un modello con Android 2.3.7 secondo quanto riportato nella giornata di ieri, oggi 7 dicembre bisogna analizzare bene la vicenda del Play Store. A stretto giro, infatti, per alcuni modelli non sarà più possibile ...