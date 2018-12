Salvini | manovra garantisce pace sociale | Ue se ne renda conto

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». «Le pensioni d'oro? Si tagliano tutte» : Il vicepremier Luigi Di Maio interviene sul tema del confronto con le richieste del mondo delle imprese dopo l'incontro di ieri al Viminale gestito da Matteo Salvini. «Io penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese», ha detto Di Maio, «come ha detto ...

Manovra - Di Maio : Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : “Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise. Taglio pensioni d’oro non si discute” : “Se mi sento scavalcato dall’incontro tra Salvini e gli imprenditori? Penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto Boccia, ora ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole e i fatti si fanno al Mise, perché è il ministero che si occupa delle imprese”. A rivendicarlo il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, a margine della firma del Protocollo d’intesa tra Mise e Regione ...

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». «Le pensioni d’oro? Si tagliano tutte» : Il ministro dello Sviluppo economico: «Ieri c’erano poco più di dieci sigle da Salvini, domani noi ne riuniamo oltre 30 sigle di tutti i comparti»

Così la manovra inguaia Salvini al nord : Matteo Salvini sotto attacco nelle sue roccheforti a causa della Legge di bilancio Londra, 10 dic 08:28 - (Agenzia Nova) - Il vice premier italiano Matteo Salvini è sotto attacco nelle stesse roccheforti del suo partito: lo riporta il quotidiano britannico "The Times" in un'analisi della situazione

Pensioni - oggi vertice del Governo sulla manovra : Salvini frena su tagli assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 10 dicembre, riguardano il cauto ottimismo del Governo Conte in merito al raggiungimento dell'intesa con Bruxelles sulla manovra finanziaria: l'obiettivo primario è quello di scongiurare l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo. L'esecutivo sta lavorando per ridurre il deficit che, per il momento, è fissato al 2,4 per cento del Pil nel 2019 ed in particolare ...

Manovra - imprese bevono caffè da Salvini : Martedì tocca a Di Maio - : ... ma l'incontro al Viminale tra il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, con 15 associazioni rappresentanti il mondo ...

Salvini avverte Ue : limature a manovra ma non si cambia - rischio nuovo caso Parigi : 'Non penso che vogliano adottare la procedura di infrazione per uno zero virgola, si rischia un nuovo caso Parigi' ha detto riferendosi alla protesta dei gilet gialli. Secondo il ministro il blocco ...

Salvini avverte Bruxelles : sulla manovra sì limature - ma non si cambia - rischi di un nuovo caso Parigi : 'Non penso che vogliano adottare la procedura di infrazione per uno zero virgola, si rischia un nuovo caso Parigi' ha detto riferendosi alla protesta dei gilet gialli. Secondo il ministro il blocco ...

Manovra - Salvini frena su taglio pensioni d'oro : Roma, 9 dic., askanews, - Il vice premier Matteo Salvini confida in un esito positivo del negoziato con l'Europa, 'non credo che Bruxelles per qualche zero virgola avvierà la procedura', e alla ...

##Manovra : imprese bevono caffè da Salvini - martedì tocca a Di Maio : Roma, 9 dic., askanews, - Alla fine il caffè, quello vero, non lo hanno bevuto tutti, ma l'incontro al Viminale tra il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini e il sottosegretario alla ...

Manovra - Salvini : ‘L’Ue guardi Parigi - noi preveniamo quelle scene. Tagli a pensioni d’oro? Solo blocco dell’adeguamento’ : “Noi esercitiamo il buon senso, la ragionevolezza. La Manovra può migliorare e cambiare, ma deve mettere soldi nelle tasche degli italiani. Qualcuno vuole in Italia scene modello Parigi, dove milioni dalle campagne vanno a manifestare nelle città? Noi quelle scene vogliamo prevenirle. Con quello che sta succedendo a Parigi mi rifiuto di pensare che da Bruxelles mandino ispettori e sanzioni per uno zero virgola. Siamo l’Italia”. ...

Via libera alla manovra alla Camera e Salvini promette che non ci saranno nuove tasse : La giornata di ieri ha visto il primo vero passo della manovra di bilancio. La Camera ha dato la prima approvazione al provvedimento, ma è probabile che al Senato ci saranno delle modifiche. Il Vicepremier Salvini, al raduno leghista in Piazza del Popolo a Roma, ha affermato a gran voce che non saranno introdotte nuove tasse e che si cercherà di ridurre anche quelle già esistenti. Primo via libera alla manovra dalla Camera La Camera ieri ha ...

Manovra - Salvini- Boccia - prove di pace : "Finalmente dialogo con il governo - ora aspettiamo i fatti" : Boccia ha anche affermato che "è stato un confronto a tutto campo a partire dal rallentamento dell'economia globale che crea tensione in particolare in Italia e Salvini e Giorgetti ne hanno preso ...