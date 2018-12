Saluzzo | padre uccide il figlio disabile

ilgiornale

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Dramma a, in provincia di Cuneo. Questo pomeriggio, un uomo di 72 anni, Luigi Cadorin, ha ucciso ildi 42 anni, Luca. Secondo quanto riporta La Stampa, "l'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con un corpo contundente, un oggetto che si trovava in casa". È stato proprio il presunto omicida a lanciare l'allarme, chiamando i carabinieri. I fatti sarebbero successi attorno alle 16.30 di questo pomeriggio. Al momento dell'omicidio, la moglie non si trovava a casa ed è probabile che il marito abbia volutore ilsfruttando proprio questa assenza.Gli inquirenti stanno ascoltando l'uomo per cercare di comprendere i motivi che lo hanno portato a compiere questo folle gesto. "Sul posto - riporta il quotidiano di Torino - il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Cuneo, per gli accertamenti". L'accesso alla zona che circonda la casa ...