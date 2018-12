Saluzzo Padre uccide il figlio disabile 42enne | colpito ripetutamente con un bastone

fanpage

: Saluzzo, padre uccide il figlio disabile a bastonate [news aggiornata alle 19:10] - rep_torino : Saluzzo, padre uccide il figlio disabile a bastonate [news aggiornata alle 19:10] - NewsTG_ : #ULTIMORA CUNEO: Uomo di 72 anni uccide a bastonate il figlio disabile di 42 anni in casa in via Macallè a Saluzzo: Fermato il padre - halo_reverse : RT @Corriere: Padre uccide a bastonate il figlio disabile 40enne -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Una tragedia, sulle cui cause sono in pieno corso gli aggiornamenti, è avvenuta nel pomeriggio di oggi intorno alle 16,30, (lunedì 10 dicembre), unha ucciso il, Luca, di 42. L’uomo sarebbe statocon un corpo contundente, un oggetto che si trovava in casa.