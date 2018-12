Salute | in aumento i casi di sindrome da naso vuoto

I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra Salute : diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore : Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. ...

Salute : in aumento le malattie croniche infiammatorie intestinali : L’incidenza delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD, inflammatory bowel disease) è in netto aumento. E si espande, per condizioni non ancora scientificamente certe, non solo nei Paesi storicamente interessati, come Europa e Nord America, ma soprattutto nei nuovi Paesi sviluppati. Un’emergenza che non trova riscontro, al momento, in un’adeguata assistenza nei confronti del paziente, tra terapie non ...

Salute - vaccini contro il morbillo in Italia in aumento : +7% nel 2017 : In Italia la copertura vaccinale contro il morbillo è calata dal 91% nel 2010 all’85% nel 2016, ma nel 2017 ha guadagnato di nuovo 7 punti, attestandosi al 92%. E’ il dato del rapporto Ue-Ocse sui sistemi sanitari. Tra maggio 2017 e maggio 2018 in Europa si sono registrati oltre 13mila casi di morbillo, di cui la maggioranza (4.032) in Italia, Grecia (2.752), Francia (2.436) e Romania (2.127). Si tratta soprattutto di persone non ...

Sanità - sangue e plasma : siglato a Rieti il ‘patto della Salute’ per l’aumento delle donazioni : Aumentare il livello di quantità ed efficienza delle donazioni di sangue e plasma è indispensabile per la produzione di farmaci alla base di terapie salvavita per la cura di malattie rare o immunodeficienze. Per raggiungere questo obiettivo, oggi a Rieti è stato siglato un “Patto di salute” che ha visto tra i firmatari le due associazioni riceventi Aip (Associazione immunodeficienze primitive) e Fedemo (Federazione associazioni ...

Salute - polmonite : over 60 a forte rischio - aumento di decessi nel 2015 : Solo 1 persona su 3 pensa che la prevenzione della polmonite passi attraverso la vaccinazione, nonostante negli ultimi anni (2015-2017) siano aumentate sia la conoscenza del vaccino contro la polmonite (+12,8%, +19% negli over 60) sia il numero di persone che dichiarano di essere vaccinate contro la polmonite (+4,8%). Tra coloro che non si dichiarano vaccinati, solo il 38,5% degli over 60 intende farlo.Questo il quadro relativo agli over 60 e la ...

Salute - il dentista : “Troppe bibite e zuccheri - carie in aumento” : Denti dei bambini ‘sotto attacco’: crescono i casi di carie. Colpa soprattutto di un consumo eccessivo di bibite zuccherate o gassate e alimenti dolci, abbinato a una scarsa conoscenza o applicazione di semplici regole d’igiene. Lo spiega all’AdnKronos Salute Raoul D’Alessio, docente di ortognatodonzia all’università Cattolica di Roma. “Dal mio osservatorio, con centinaia di bambini e adolescenti ...