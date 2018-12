Salernitana Brescia 0-2 LIVE | il risultato in diretta Doppietta di Donnarumma

Serie B - Salernitana-Brescia : le formazioni ufficiali : Il monday night tra Salernitana e Brescia chiude il quindicesimo turno del campionato cadetto. I padroni di casa optano per un 4-3-1-2 in cui Rosina agisce alle spalle del tandem d’attacco formato dall’ex Chievo Jallow e da Bocalon. Schieramento speculare per le Rondinelle: al gioiello Tonali, Corini affida le chiavi del centrocampo; davanti, la coppia composta da Morosini e dal bomber Alfredo Donnarumma. Salernitana (4-3-1-2): ...