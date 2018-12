Salari | l’Italia tra i peggiori d’Europa soprattutto al Sud

gqitalia

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Una conferma che l’Italia sia attanagliata da un grave problema di reddito – disoccupazione e precariato, stipendi bassi e chimera pensioni – viene dagli ultimi dati del rapporto Censis appena pubblicato: quello che parla di un Paese impoverito e “incattivito”, che sono poi causa ed effetto a braccetto, specie quando emerge che dal 2002 al 2017 i– per quanti ne hanno uno – sono aumentati di 400 euro contro i 5.000 di aumento medio deitedeschi e di 6.000 euro in Francia dove pure è in corso una mezza rivolta partita dal carocarburanti. Ci vorrebbero ponderosi studi economici per interpretare cosa stia accadendo all’Italia da oltre un decennio, periodo nel quale la crescita è rimasta al palo, attorno all’1%, e l’Ocse ha calcolato che il Pil per ora lavorata è aumentato solo dello 0,14% medio annuo, dieci volte ...