Router gaming | i migliori da comprare

Razer Sila : il nuovo Router "ultraveloce" per il gaming - lo streaming e il download di contenuti multimediali : Razer annuncia Razer Sila, un router wireless ad alte prestazioni studiato per gli utenti che necessitano di un servizio WiFi ottimizzato per il gaming, lo streaming e il download di contenuti multimediali.Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Considerata la crescita del mobile gaming e l'impossibilità di molte abitazioni di gestire una connessione via cavo in ogni stanza, un WiFi veloce e affidabile è più importante che mai. Il router Razer Sila ...