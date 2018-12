Rosa Diletta Rossi | Alba in Nero a metà | “Sono sola e all’avventura”

Rosa Diletta Rossi - l’attrice di Alba in Nero a metà : ecco dove l’abbiamo già vista : Chi è l’attrice che interpreta la figlia di Claudio Amendola in Nero a metà? Rosa Diletta Rossi Rosa Diletta Rossi presta il volto ad Alba, la figlia di Claudio Amendola nella nuova fiction di Rai Uno Nero a metà. Ma la giovane attrice non è nuova al piccolo schermo: chi segue assiduamente le serie di […] L'articolo Rosa Diletta Rossi, l’attrice di Alba in Nero a metà: ecco dove l’abbiamo già vista proviene da Gossip e Tv.