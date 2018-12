Ronaldo | La Juventus? Come gruppo è meglio del Real Madrid

Cristiano Ronaldo esalta la Juventus : 'Questo è il miglior gruppo in cui abbia giocato' : L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve è stato sicuramente il colpo di mercato più importante della scorsa estate. I bianconeri si sono assicurati il miglior giocatore al mondo e anche lo stesso CR7 ha voluto fortemente sposare la causa della Vecchia Signora. Dopo qualche mese in Italia, Cristiano Ronaldo si è ormai integrato pienamente nel mondo Juventus e i suoi numeri sono già fantastici. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha riportato ...

Cristiano Ronaldo : "Messi - vieni in Serie A"/ "Ho trovato una famiglia - la Juventus". E su Dio e matrimonio... - : Cristiano Ronaldo: "Messi, vieni in Serie A". CR7 lancia la sfida alla Pulce e parla della Juventus: "Ho trovato una famiglia". E su Dio e matrimonio...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Meritavo il Pallone d’Oro. Ho una cosa da dire a Messi” : Juventus Cristiano Ronaldo – Dopo i primi mesi passati in Italia, sono finalmente arrivate le prime parole di un dei giocatori più forti della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese si è raccontato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport analizzando tutto, dal passaggio alla Juventus, all’avventura finita al Real Madrid, fino alla […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Meritavo il Pallone ...

Cristiano Ronaldo : 'La Juventus è più squadra del Real' : E così, una intervista con il migliore calciatore del mondo, torna utile - oltre che parlare di obiettivi, di premi, di Champions e di sfide - anche per capire e toccare con mano che per arrivare a ...

Cristiano Ronaldo a cuore aperto : la scelta della Juventus ed il dramma della morte del padre : Cristiano Ronaldo ha parlato del suo passaggio alla Juventus che ha sconvolto il calciomercato estivo, una scelta azzeccata a detta del portoghese Cristiano Ronaldo si è lasciato andare ad una lunga intervista nella quale ha toccato diversi argomenti relativi alla sua carriera, ma anche alla vita privata. CR7 ha dapprima lanciato una sfida al collega Leo Messi, poi ai microfoni di Tuttosport ha spiegato la scelta di approdare alla ...

Cristiano Ronaldo : 'Juventus meglio del Real Madrid - ma Champions non sia ossessione. A Messi dico di venire in Italia' : Sono passati già cinque mesi da quel famoso 10 luglio, ma Cristiano Ronaldo sembra essere arrivato alla Juventus da una vita. Lo dimostrano i numeri, quei 10 gol e sei assist con cui ha sempre portato ...

Ronaldo : 'La Juventus? Come gruppo è meglio del Real Madrid' : Cristiano ha grandissima considerazione di sé, lavora per essere il migliore da quando è bambino e non ha paura di sfidare il mondo. Ci sono calciatori che impressionano più degli altri? 'Non è ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Juventus-Inter - l'analisi di Capello : 'Icardi ha giocato meglio di Cristiano Ronaldo' : Ma come hanno giocato i due talenti di Juventus e Inter? Ad analizzare la la loro prestazione ci ha pensato Fabio Capello dagli studi di Sky Sport : "In questa gara Cristiano Ronaldo non è mai stato ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di novembre : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di novembre si tratta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della ...

Juventus-Inter - Moriero a calciomercato.it : “Ronaldo-Iuliano? Noi siamo diversi” : JUVENTUS INTER Moriero – L’ex calciatore di Lecce, Roma, Napoli e Inter, compagno di squadra di Allegri nel Cagliari del compianto Gigi Radice e di Bruno Giorgi nel 1993-94 ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche E’ morto Gigi Radice, con lui l’ultimo scudetto del Torino Juventus Inter […] L'articolo Juventus-Inter, Moriero a calciomercato.it: “Ronaldo-Iuliano? Noi ...

Juventus-Inter - Ronaldo : “Io e Cristiano? Vi spiego perché siamo diversi” : A poche ore da Juve-Inter, uno dei match più attesi della stagione, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il brasiliano Ronaldo ha analizzato le differenze tra lui e CR7, che si appresta a giocare il primo derby d’Italia. Secondo l’ex Fenomeno tra loro due ci sono pochi punti di contatto, a cominciare dal periodo calcistico: “Nove anni di differenza, differenti gli anni in cui abbiamo giocato. Il calcio è ...

Juventus-Inter - Ronaldo e le differenze con CR7 : “il calcio è cambiato - quando arrivai in nerazzurro…” : Il Fenomeno ha parlato della partita dello Stadium, soffermandosi su Cristiano Ronaldo e sulle differenze tra se stesso e il portoghese Juve-Inter, un match da mille e una notte che affascina e seduce. Lo Stadium si veste a festa, pronto ad accogliere una sfida ricca di pathos ed emozioni, in cui non mancheranno i colpi di scena. Ronaldo Nazario da Lima ne ha giocate tante di queste partite, per questo motivo la Gazzetta dello Sport lo ha ...

Juventus-Inter - Ronaldo il Fenomeno : 'Io e Cristiano Ronaldo - campioni diversi. Moratti-Suning - stessa fame di vittorie' : Tracce di autocritica, che arrivano da un fuoriclasse che non ha mai vinto la Champions, ma ha conquistato tra le altre cose due volte la Coppa del Mondo con il Brasile, altrettante la Coppa America ...