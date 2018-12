Ronaldo | ' Juve | mi piaci! Porte aperte a Marcelo | Champions non è ossessione'

Ronaldo : 'La Juventus? Come gruppo è meglio del Real Madrid' : Cristiano ha grandissima considerazione di sé, lavora per essere il migliore da quando è bambino e non ha paura di sfidare il mondo. Ci sono calciatori che impressionano più degli altri? 'Non è ...

Juve - il Ronaldo che non ti aspetti. E ora fa il tifo per Messi : Cristiano Ronaldo si confessa alla Gazzetta dello Sport. In una lunga intervista che potrete leggere sul giornale in edicola lunedì mattina, CR7 racconta i primi entusiasmanti mesi a Torino. Obiettivi, sfide, sogni personali e il rapporto con la ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Juve - la 'fissa' di Cristiano Ronaldo : vuole segnare in rovesciata da bianconero : Cristiano Ronaldo ci ha riprovato. Nella stessa porta, in Quella porta. Anche contro l'Inter, per un attimo, le ha dato le spalle e l'intenzione è stata immediatamente chiara a tutto lo Stadium. ...

Empoli - Caputo : 'Io e Ronaldo compagni... alla Playstation! Il gol alla Juve...' : Francesco Caputo , attaccante dell' Empoli , parla a Sportweek , settimanale de la Gazzetta dello Sport : 'Ronaldo? Siamo compagni alla Playstation, per anni è stato il mio goleador e mai avrei pensato di giocarci contro in una gara di campionato. Eravamo mondi distantissimi. Il mio gol alla Juve? ...

Juventus-Inter - l'analisi di Capello : 'Icardi ha giocato meglio di Cristiano Ronaldo' : Ma come hanno giocato i due talenti di Juventus e Inter? Ad analizzare la la loro prestazione ci ha pensato Fabio Capello dagli studi di Sky Sport : "In questa gara Cristiano Ronaldo non è mai stato ...

Cristiano Ronaldo : 'Juve - che vittoria'. E Pjanic cita la Scala : TORINO - Social bollenti per i giocatori della Juventus , che hanno celebrato numerosi la vittoria in campionato contro l'Inter. Cristiano Ronaldo , autore ieri di una prestazione non delle migliori, ...

Juve Inter 0-0 LIVE : risultato in diretta. Ronaldo prova la rovesciata. Palo di Gagliardini : JuveNTUS-Inter 0-0 LIVE Juventus, 4-3-1-2,: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All: Allegri Inter, 4-3-3,: Handanovic;...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di novembre : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di novembre si tratta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della ...

Juventus-Inter - Moriero a calciomercato.it : “Ronaldo-Iuliano? Noi siamo diversi” : JUVENTUS INTER Moriero – L’ex calciatore di Lecce, Roma, Napoli e Inter, compagno di squadra di Allegri nel Cagliari del compianto Gigi Radice e di Bruno Giorgi nel 1993-94 ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it. Ecco cosa ha detto. -> Leggi anche E’ morto Gigi Radice, con lui l’ultimo scudetto del Torino Juventus Inter […] L'articolo Juventus-Inter, Moriero a calciomercato.it: “Ronaldo-Iuliano? Noi ...

Juventus-Inter - Ronaldo : “Io e Cristiano? Vi spiego perché siamo diversi” : A poche ore da Juve-Inter, uno dei match più attesi della stagione, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il brasiliano Ronaldo ha analizzato le differenze tra lui e CR7, che si appresta a giocare il primo derby d’Italia. Secondo l’ex Fenomeno tra loro due ci sono pochi punti di contatto, a cominciare dal periodo calcistico: “Nove anni di differenza, differenti gli anni in cui abbiamo giocato. Il calcio è ...

Juventus-Inter - Ronaldo e le differenze con CR7 : “il calcio è cambiato - quando arrivai in nerazzurro…” : Il Fenomeno ha parlato della partita dello Stadium, soffermandosi su Cristiano Ronaldo e sulle differenze tra se stesso e il portoghese Juve-Inter, un match da mille e una notte che affascina e seduce. Lo Stadium si veste a festa, pronto ad accogliere una sfida ricca di pathos ed emozioni, in cui non mancheranno i colpi di scena. Ronaldo Nazario da Lima ne ha giocate tante di queste partite, per questo motivo la Gazzetta dello Sport lo ha ...

Juventus-Inter - Ronaldo il Fenomeno : 'Io e Cristiano Ronaldo - campioni diversi. Moratti-Suning - stessa fame di vittorie' : Tracce di autocritica, che arrivano da un fuoriclasse che non ha mai vinto la Champions, ma ha conquistato tra le altre cose due volte la Coppa del Mondo con il Brasile, altrettante la Coppa America ...

Cristiano Ronaldo alla Juve è il post dell'anno su Twitter : Nella classifica dei profili più seguiti su Twitter svetta la politica, con il trio Salvini, Renzi e Di Maio. Ma una band coreana spopola in tutto il globo