Roma | tenta di rubare caldaia ma viene colto in flagrante | arrestato

Siena Virtus Roma - risultato live 40-33 - streaming video e tv : la Mens Sana tenta l'allungo! - IlSussidiario.net : Diretta Siena Virtus Roma streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 11giornata , oggi domenica 9 dicembre, .

Roma - rom tenta furto in metro : picchiata brutalmente/ Giornalista ferma il pestaggio : circondata e insultata - IlSussidiario.net : Roma, rom tenta furto in metro: picchiata brutalmente davanti alla figlia piccola. Giornalista interviene per fermare il pestaggio ma viene insultata.

Roma : tenta di rubare telefono distraendo cassiere - un arresto : Roma – Si e’ introdotto all’interno di un minimarket di Roma e, con la scusa di farsi mostrare un prodotto, ha fatto allontanare dal bancone il cassiere, un cittadino del Bangladesh 48enne, e gli ha rubato lo smartphone, poggiato sul cassetto del registratore di cassa. Con questo trucco pensava di farla franca, un cittadino tunisino di 25 anni che, una volta scoperto, nel tentativo di divincolarsi, ha preso a spintoni e a pugni ...

Roma - tentato furto di benzina avio : oleodotto in fiamme : Sarebbe stato un furto a provocare, nella tarda serata di sabato, la fuoriuscita di liquido infiammabile dall'oleodotto che rifornisce l'aeroporto di Fiumicino. Un incendio di vaste dimensioni è ...

Roma - tenta di investire la figlia : Roma, 26 nov. (AdnKronos) - Ha tentato di investire la figlia, e poi, non essendovi riuscito, ha provato a farla salire con forza in auto strattonandola per un braccio. L'uomo, di 55 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mentana, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelar

Romano Prodi : "L'Italia stia attenta ai mercati - serve saggezza" : "Ancora si possono evitare gli scogli". È questa l'idea di Romano Prodi sul rapporto tra Italia e Unione europea dopo il no della Commissione alla manovra del governo gialloverde. "Credo che fino alle elezioni (le europee di maggio 2019, ndr) non ci sarà nessuna decisione di carattere definitivo", ha detto il professore alla trasmissione 1/2 h in più su Rai 3, parlando della bocciatura della manovra da parte della ...

Roma - tentativo per giocatore del PSG : La Roma segue Adrien Rabiot. Il centrocampista del Paris Saint-Germain , in scadenza di contratto, fa gola ai top club europei, Barcellona in primis: come scrive la Gazzetta dello Sport , per i giallorossi la strada è dura, ma Monchi ci vuole comunque provare.

Roma - i Casamonica sgomberati aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco : Lunedì 26 novembre si continua con labbattimento di una villa alla Romanina con la presenza di Matteo Salvini

Roma - Casamonica aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco : Tre fermati per accertamenti. È il bilancio di un tafferuglio scoppiato nel tardo pomeriggio di giovedì in via del Quadraro davanti alle transenne presidiate dalla Municipale e dalla polizia all'...

Casamonica - sgomberati tentano di forzare il blocco e aggrediscono vigili. Lunedì ruspe a Romanina : Continuano le demolizioni al Quadraro, trovate botole nascondiglio. Violenze in famiglia contro moglie e figlie: nuove accuse per Raffaele Casamonica. Le parole della moglie davanti al giudice e la sua fuga per trovare rifugio in una struttura protetta. Arrestata anche una donna...

Roma - spray al peperonicino per tentare di commettere uno stupro : arrestato 34enne romeno : I carabinieri della Compagnia Radiomobile di Frascati, in provincia di Roma hanno arrestato mercoledì scorso un romeno di 34 anni, senza fissa dimora per violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo è stato accusato di avere tentato di stuprare in compagnia di un altro complice, una ragazza adoperando uno spray urticante per bloccarla e consumare la violenza. I militari dell'arma sono intervenuti a bloccare l'uomo quasi in flagranza di reato, ...

Attenta Roma - c'è Mou su Pellegrini

Roma - tentato stupro alla Romanina : mamma disabile interviene e viene picchiata : Roma violenta, ancora una volta. Una ventenne residente alla Romanina, periferia est della Capitale, non dimenticherà facilmente la terribile esperienza vissuta lo scorso 14 novembre, in serata. La giovane, come di consueto, era uscita di casa per portare a passeggio il suo cane e, all'improvviso, si è imbattuta in due uomini che, dopo averle spruzzato spray urticante, l'hanno palpeggiata e molestata. Il tentato stupro è avvenuto nelle vicinanze ...