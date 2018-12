Roma | strappate 20 pietre d’inciampo in memoria degli ebrei deportati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Sono statedal selciato e rubate nella notte a20 “” installate a via Madonna dei Monti 82 e realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig, indei cittadininei campi di concentramento. La denuncia arriva dall’Associazione Arte inche dal 2010 si occupa dell’installazione dellenella Capitale. Lerubate, dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio, erano state installate il 9 gennaio del 2012. Levengono incorporate nel selciato dei blocchi in pietra con una targa in ottone con i dati delle vittime di deportazione nei campi di sterminio nazisti.L'articolo20inproviene da Il Fatto Quotidiano.