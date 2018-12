Roma | sgomberata ex fabbrica Penicillina | all’interno 40 presenti Contestato il

Roma - sgomberata ex fabbrica di Penicillina : all’interno 40 presenti. Contestato il segretario del Pd Roma : sgomberata questa mattina, lunedì 10 dicembre, lo sgombero della ex fabbrica della Penicillina in Via Tiburtina a Roma. Solo una trentina le persone realmente allontanate dalla polizia. Gli altri, si parla di circa 600 residenti abituali, si erano già allontanati dal fabbricato nei giorni scorsi. Le associazioni di volontariato che assistono i senzatetto descrivono l’operazione come una grande messa in scena a favore di telecamere e media. ...

Roma. Sgomberata casa popolare occupata abusivamente a Tor Bella Monaca : Il GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale ha portato a termine su delega della Procura

Roma - sgomberata tendopoli Baobab con 200 migranti. Ruspe in azione. Salvini : «Abbiamo ripristinato la legalità» : Sgomberato il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All'interno della tendopoli stamattina c'erano circa 200 migranti. Sono in corso...

Roma - tendopoli Baobab per migranti sgomberata all’alba. Salvini : «Basta alle zone franche senza legalità» : Ruspe e polizia per identificare centinaia di persone che vivono a piazzale Maslax in un accampamento alle spalle della stazione. I volontari: «Le questioni sociali si risolvono così: polizia e ruspa». Zingaretti: «Quando tocca a Casapound?»