Roma | sgomberata ex fabbrica di Penicillina | all’interno 40 presenti Contestato il

Roma : sgomberata ex fabbrica Penicillina : ANSA, - Roma, 10 DIC - E' stata sgomberata stamani l'ex fabbrica Penicillina su via Tiburtina a Roma, storica occupazione. All'interno dello stabile sono state trovate 40 persone a fronte delle 400 ...

Roma - sgomberata l'ex fabbrica della Penicillina : all'interno 40 persone : L'operazione annunciata da giorni. La rabbia dei residenti: "Qui troppo degrado, non verranno né Raggi né Salvini". Contestato Casu del Pd. Chiusa la strada, traffico congestionato

Roma. Sgomberata casa popolare occupata abusivamente a Tor Bella Monaca : Il GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale ha portato a termine su delega della Procura

Roma - tendopoli Baobab per migranti sgomberata all’alba. Salvini : «Basta alle zone franche senza legalità» : Ruspe e polizia per identificare centinaia di persone che vivono a piazzale Maslax in un accampamento alle spalle della stazione. I volontari: «Le questioni sociali si risolvono così: polizia e ruspa». Zingaretti: «Quando tocca a Casapound?»

