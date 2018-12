Roma | rubate venti Pietre d' inciampo in memoria degli ebrei deportati

A Roma sono state divelte e rubate 20 “pietre d’inciampo” - poste in memoria di una famiglia ebrea : Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre sono state divelte e rubate venti “pietre d’inciampo“, targhe di ottone della dimensione di un sampietrino in cui si ricordano persone deportate o uccise durante il nazismo e poste solitamente vicino

