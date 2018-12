: Rubate nella notte pietre in memoria degli ebrei del ghetto di Roma - SkyTG24 : Rubate nella notte pietre in memoria degli ebrei del ghetto di Roma - Agenzia_Ansa : A #Roma rubate 20 pietre d'inciampo in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento. E' accad… - MediasetTgcom24 : Roma, rubate 20 Pietre d'inciampo in memoria degli ebrei deportati #Roma -

Sono state strappate dal selciato enella notte a20 "d'" installate a via Madonna dei Monti 82 e realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, in memoria dei cittadini ebrei deportati e morti nei campi di concentramento. La denuncia arriva dall'Associazione Arte in Memoria che dal 2010 si occupa dell'installazione dellenella Capitale. Le,dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio, erano state installate il 9 gennaio del 2012.(Di lunedì 10 dicembre 2018)