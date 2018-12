Roma | parte sgombero ex Penicillina | occupanti abbandonano stabile

Giulio Regeni - da Roma riparte la battaglia per la verità. I genitori : "Non molliamo" : Il silenzio non calerà su Giulio Regeni. Almeno fino a quando vi sarà una Procura (quella di Roma) determinata a non farsi irretire dalla valanga di depistaggi e falsità proveniente dal Cairo, una famiglia coraggiosa, una comunità decisa a continuare a battersi, come già è avvenuto in questi 34 mesi, perché l'assassinio di Stato perpetrato al Cairo contro il giovane ricercatore friulano, non ...

Roma - crolla parte tufo da costone in zona Garbatella : Oggi una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in zona Garbatella per il crollo tufo da un costone in via Sant'Adautto. Chiuso traffico veicolare

Solidarietà a Filippo Roma da parte de Le Iene : 'Gravi parole d'odio violento' : Filippo Roma, come tutti sappiamo, è il giornalista che ha portato alla ribalta il caso di lavoro nero che vede coinvolto il padre dell'attuale ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Dopo la messa in onda del video in prima serata a "Le Iene", l'inviato ha spiegato alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" di aver ricevuto una serie di minacce di morte. In seguito a questa rivelazione, la redazione de "Le Iene" oggi ha espresso piena ...

Roma indaga 7 agenti egiziani per il caso Regeni. E Fico fa la sua parte : Sette agenti dei servizi segreti egiziani saranno indagati dalla procura di Roma per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore 28enne di origine friulana sparito il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato cadavere il 3 febbraio lungo la strada che dalla capitale conduce ad Alessandria. L'atto istruttorio, che tecnicamente il procuratore Giuseppe Pignatone e il pm ...

Fincantieri parteciperà alla costruzione in Romania di un ponte sospeso : All'avvio dei lavori, nel giugno 2019, sarà il ponte sospeso più grande al mondo in via di realizzazione . Con una lunghezza complessiva di 1.975 metri e una campata centrale di 1.120 metri, questo ...

Fincantieri parteciperà alla costruzione di un ponte da record in Romania : Fincantieri parteciperà alla costruzione in Romania di un ponte sospeso, che una volta ultimato sarà il più lungo del paese e il terzo con la campata centrale più lunga in Europa. All'avvio dei lavori,...

Fincantieri : con Astaldi partecipa a costruzione ponte sospeso in Romania : "All'avvio dei lavori, nel giugno 2019, sarà il ponte sospeso più grande al mondo in via di realizzazione", si legge in una nota della società triestina guidata da Giuseppe Bono. Il valore del ...

Fincantieri parteciperà a costruzione ponte da primato in Romania : Fincantieri , attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, parteciperà alla costruzione in Romania di un ponte sospeso, che una volta ultimato sarà il più lungo del Paese e il terzo con ...

Nicola affossa la Roma e parte col botto : De Paul e le scelte di Di Francesco regalano la vittoria all’Udinese : Udinese vittoriosa per 1-0 contro la Roma nella gara d’apertura della giornata di Serie A dopo la sosta per le gare delle Nazionali La cura Nicola si vede eccome in casa Udinese. La squadra friulana ha vinto alla prima con il nuovo tecnico contro un’avversaria quotata come la Roma di Di Francesco. Un incontro ben giocato dall’Udinese che ha subito messo in campo i dettami di Nicola, in primis il carattere del proprio ...

Ossa Nunziatura a Roma - gli inquirenti : 'Non appartengono a Emanuela Orlandi. Sono di un uomo' : I frammenti scoperti nella sede in via Po. La certezza dopo le analisi svolte: non Sono neanche di Mirella Gregori. I reperti risalgono a un periodo precedente al 1964, quando le due 15enne scomparse ...

Bufera sul "caffè" di Gramellini dedicato a Silvia Romano. La rete si divide : "Populista" - "No - leggete anche la seconda parte" : "Ha ragione chi pensa, dice o scrive che la giovane cooperante milanese rapita in Kenya da una banda di somali avrebbe potuto soddisfare le sue smanie d'altruismo in qualche mensa nostrana della Caritas, invece di andare a rischiare la pelle in un villaggio sperduto nel cuore della foresta". Il Caffé, rubrica curata dal giornalista Massimo Gramellini sulle pagine del Corriere della Sera, è andato di traverso a molti. Fermandosi ...

Thirty Seconds to Mars - quattro concerti in Italia a luglio : si parte il 3/07 a Roma : Un nuovo nome bisogna ora aggiungere alla lista delle band che suoneranno in Italia nell'estate 2019: nel mese di luglio si terranno i concerti dei Thirty Seconds to Mars che si esibiranno nel nostro Paese con ben quattro appuntamenti dal vivo. 3 luglio, Roma, Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica) 4 luglio Padova, Gran Teatro Geox (Arena Live) 6 luglio, Pistoia, Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) 7 luglio Barolo, Collisioni ...

Roma - Raggi : 'Da lunedì 19/11 riparte la manutenzione del verde pubblico' : 'Dopo due lunghi anni è stata aggiudicata la gara europea sul verde orizzontale, il ché vuol dire che Roma finalmente avrà 46 squadre di tecnici che si prenderanno cura dei nostri parchi e delle ...

Roma : Ama partecipa da 17 a 25 novembre a decima edizione Serr : Roma – Dal 17 al 25 novembre Ama partecipa alla decima edizione della ‘Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti’ (Serr), nata all’interno del Programma Life+ della Commissione Europea. Il tema portante proposto quest’anno riguarda la prevenzione e la gestione dei rifiuti pericolosi. Ama offre il suo contributo all’iniziativa con la campagna ambientale ‘C’era una volta la pila’ ...