Roma | Pallotta | la crisi del settimo anno è cominciata sette anni fa

Roma - Pallotta amareggiato pensa all'addio. Conte la speranza dei tifosi : Tenere la barra dritta a Trigoria e compito non facile: gli infortuni, 21, stanno falcidiando la squadra; giovani calciatori che faticano a imporsi; un tecnico vicino all'addio; un direttore sportivo ...

Pallotta è un fiume in piena : 'Roma da barzelletta! Una disgrazia - siamo matti' : Ma Pallotta da Boston ha rincarato la dose ai primi sms ricevuti, come racconta il Corriere dello Sport : 'E' stato uno scherzo! siamo seri, il finale di questa partita è stato un disonore per la ...

Roma - la furia di Pallotta dopo la rimonta di Cagliari : ora sono tutti a rischio : Duro, molto duro James Pallotta dopo la clamorosa rimonta subita dalla Roma a Cagliari. Il presidente giallorosso, a caldo, non ha potuto nascondere la propria delusione per un gruppo senza carattere ...

Roma - Di Francesco : "Gara assurda - non puoi prendere un gol così". Pallotta furioso : "Ci sono in campo giocatori di un'esperienza tale che non puoi prendere un gol del genere, devi chiudere la partita in un certo modo. Queste cose minano le certezze ma vanno al di là di un discorso ...

Roma nel caos : Pallotta arrabbiato - Di Francesco in bilico : La prima impressione è chiarissima: la pazienza del mondo giallorosso sembra veramente finita. Il pareggio raggiunto dal Cagliari in 9 contro 11 ha cancellato qualsiasi freno inibitorio e la rabbia ha ...

Dietrofront Stillitano : 'Pallotta non cede la Roma. C'è altro oltre allo stadio' : È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l'ultima cosa al mondo che vuole '.

Stillitano : 'Pallotta innamorato del club. È il Romano più fedele dai tempi di Giulio Cesare' : È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l'ultima cosa al mondo che vuole . E' il cittadino romano più fedele dai tempi di Cesare'.

Roma : Pallotta e Stillitano - ecco tutta la verità : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma, distorsione alla caviglia non grave per Manolas Schick: Non voglio andarmene Manolas, leggera distorsione

Stadio della Roma - il Comune pronto al sì. Le mani di Pallotta sui terreni : I 5S decisi a dare il via libera. Dal patron della Roma 40 milioni per avere l'area, altrimenti va via

Roma - Pallotta non dimentica Sean Cox : "Donati 150 mila euro - non accada più" : La Roma e il suo presidente, James Pallotta, decidono di stare accanto a Sean Cox, il tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito negli scontri con i tifosi giallorossi prima della semifinale di ...

La Roma dona 150 mila euro per le cure di Sean Cox. Pallotta : 'I nostri pensieri alla sua famiglia' : Un gesto nobile, per non lasciare sola una famiglia la cui vita è cambiata dopo la sera di Liverpool-Roma. La società giallorossa di James Pallotta ha deciso di fare un'importante donazione di 150 ...

Roma - donazione di Pallotta al fondo per Sean Cox : Con una nota apparsa sul sito ufficiale AS Roma e il presidente del club Jim Pallotta hanno annunciato la donazione di una somma iniziale di 150.000 € alla famiglia di Sean Cox, per sostenere le cure riabilitative del tifoso del Liverpool. La Roma donerà 100.000 € attraverso la propria fondazione Roma Cares mentre il presidente […] L'articolo Roma, donazione di Pallotta al fondo per Sean Cox proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

La Roma e Pallotta donano 150mila euro al fondo per Sean Cox : La Roma e Pallotta hanno annunciato la donazione di 150.000 € alla famiglia Cox per le cure del tifoso del Liverpool. L'articolo La Roma e Pallotta donano 150mila euro al fondo per Sean Cox è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mire saudite sulla Roma - ma Pallotta per ora non vende : La famiglia del principe Bin Salman si sarebbe interessata al club giallorosso nei mesi scorsi, contattando dei rappresentanti di James Pallotta. L'articolo Mire saudite sulla Roma, ma Pallotta per ora non vende è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.