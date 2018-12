roma.corriere

: Movida a Roma: 4 su 10 hanno già bevuto prima di entrare in discoteca e uno su 10 ha assunto stupefacenti… - robdeangeliss : Movida a Roma: 4 su 10 hanno già bevuto prima di entrare in discoteca e uno su 10 ha assunto stupefacenti… - romasulweb : Roma, «Ho bevuto a un compleanno»E finisce con l’auto sulla scalinata - PinoTom3 : RT @PinoTom3: Movida a Roma: 4 su 10 hanno già bevuto prima di entrare in discoteca e uno su 10 ha assunto stupefacenti -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Solo per un caso fortunato nel momento in cui la Peugeot 206 del ragazzo ha imboccato per sbaglio uno dei monumenti più famosi del mondo, su quei gradini non c'era nessuno, come anche nei pressi dell'...