Roma | gas in galleria | chiusa stazione metro B

Intesa San Paolo con le star di X Factor 2018 : martedì 11 Martina Attili e Leo Gassmann a Roma : Intesa SanPaolo , main sponsor della dodicesima edizione di X Factor 2018 , rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio supporto al talent show di Sky prodotto da Fremantle nel segno della ...

'Gare d'ambito per concessione reti gas' - convegno a Roma : ... indispensabile nel complesso percorso di transizione verso le fonti rinnovabili e l'economia circolare: di questo si è discusso a Roma al convegno 'Le gare d'ambito per la concessione delle reti gas'...

Alessandro Gassman contro gli automobilisti Romani : "Manica di incivili" : Alessandro Gassman sbotta di nuovo contro la maleducazione dei romani. Se nel 2015 aveva twittato invitando i suoi concittadini a rimboccarsi le maniche per il decoro, oggi se la prende con chi ...

Gassmann contro le doppie file a Roma : ANSA, - Roma, 24 NOV - "Mettetela n'antra macchina in seconda fila a via Cola di Rienzo li mortacci vostri!!! Quanno ce vo ce vo. #gnaapotemofa #namanica deincivili". Questo il tweet al vetriolo con ...

Perché un megastore di biciclette è una buona notizia per la ciclabilità Romana : La descrivono un inferno, un caos totale. E in parte lo è, almeno (e non solo) per chi si muove tra le sue vie su di una bicicletta. Roma pedala poco, ma sempre più di anni fa, e quando pedala le condizioni sono quelle di sempre. Strade che sono un colabrodo, assenza quasi totale di infrastrutture d

Isolmant al festival della gastronomia di Roma : Il premio assegnato con il Touring Club è l'inizio di un nuovo percorso di collaborazione con il mondo della ristorazione, per offrire soluzioni efficaci ed esteticamente accattivanti in grado di ...

Gasparri : Raggi se ne deve andare - ha lasciato Roma da sola : Roma – “Le calamita’ sono calamita’. Ma quando capitavano ad altri i grillini e la Raggi in particolare, erano inesorabili implacabili. Ora il disastro che ha colpito anche Roma evidenzia, una volta di piu’, la incapacita’ di questo sindaco. Non c’e’ piu’ nessuna manutenzione del verde pubblico, non sono state indette le gare per gestire questo importante aspetto della vita cittadina. Gli ...

Roma - Tumore ai polmoni - il 10% è attribuibile al gas radon con 3200 casi ogni anno : Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi: "La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera ...

'Food&Art' - Giampaolo Atzeni al Festival Gastronomia di Roma : "Food&Art" è il titolo della mostra legata al mondo del cibo e della tavola di Giampaolo Atzeni , che arricchirà il Festival della Gastronomia in programma a Roma negli spazi di Officine Farneto dal 27 al 30 ottobre. Un omaggio all'originario ...

dal 27 al 30 ottobre a Roma si festeggia il Festival della gastronomia : Manca veramente poco…è quasi tutto pronto per una delle manifestazioni più attese e interessanti che Officine Farneto ha l’onore di ospitare: il Festival della gastronomia a Roma nelle giornate dal 27 al 30 ottobre in via dei Monti della Farnesina 77. Tanti appuntamenti e curiosità sull’argomento padrone indiscusso dei media da un po’ di anni: la gastronomia, qui esaltata anche con competizioni attese e seguite che vedranno protagonisti ...

Enogastronomia : a Roma il I Concorso nazionale 'Pecorino Romano Dop' : Tra le numerose caratteristiche che fanno del Pecorino Romano Dop il formaggio di latte di pecora più esportato al mondo, c'è una buona notizia per chi, finora, ha pensato di dovervi rinunciare. ...