Roma | a Monti rubate 20 pietre d' inciampo in memoria degli ebrei deportati

Roma - ubriaco finisce con auto su Scalinata di Trinità dei Monti : Roma, 9 dic., askanews, - ubriaco finisce con l'auto sulla Scalinata di Trinità dei Monti: nessun danno di rilevo alla celebre Scalinata Romana a Piazza di Spagna. L'incidente è avvenuto questa ...

Roma - ubriaco finisce con auto su Scalinata di Trinità dei Monti : Roma, 9 dic., askanews, - ubriaco finisce con l'auto sulla Scalinata di Trinità dei Monti: nessun danno di rilevo alla celebre Scalinata Romana a Piazza di Spagna.L'incidente è avvenuto questa mattina.

Roma : ubriaco perde il controllo dell’auto e finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti [GALLERY] : 1/8 LaPresse ...

Roma - ubriaco scende in auto scalinate di Trinità dei Monti : denunciato : I tecnici della Sovrintendenza Capitolina hanno esaminato i danni che fortunatamente sono limitati: piccola scalfittura su un gradino e ai segni di frenata lasciati dagli pneumatici - Un 27enne ...

Roma - ubriaco finisce con l'auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Ha perso il controllo del veicolo ed è finito sulla scalinata di Trinità dei Monti , a Roma. Nessun ferito, né gravi danni ma il 27enne alla guida è stato trovato positivo all'alcol test e denunciato .

Roma - in auto sulle scale di Trinità dei Monti : denunciato. "Positivo all'alcol test" : Il giovane, 27 anni, ha infilato la scalinata alle 6,30 di stamane. E' risultato positivo con un valore superiore a 1.5 g/l.

Roma - ubriaco finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare ...

Roma - ubriaco 27enne finisce con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti : denunciato : Finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Alla guida un italiano di 27 anni, risultato positivo all’alcol test, che ha perso il controllo della sua Peugeot 206 intorno alle 6.30 di domenica 9 dicembre. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare ...

Si getta con l'automobile dalla scala di Trinità dei Monti a Roma : denunciato 27enne : Ha perso il controllo della sua auto ed è finito giù per qualche gradino sulla scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore di Roma. L'incidente spettacolare è avvenuto stamattina intorno alle 6.30 in cima alla scalinata. A notare la scena degli agenti della polizia locale che avevano preso servizio a piazza di Spagna. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era ...

C’ERA UNA VOLTA Roma… “Convento di Trinità dei Monti” : L’anamorfismo è un effetto di illusione ottica per cui una immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile solamente guardando da una posizione precisa. Ci troviamo nel Convento di Trinità dei Monti, fondato da S.Francesco di Paola nel 1464, uno dei complessi sacri più affascinanti ed insoliti di Roma. Al suo interno si nasconde un insieme di capolavori d’arte nel quale è possibile ...